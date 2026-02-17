Österreicher überraschend fasten-freudig: So viele halten sich daran

Am Faschingsdienstag wird noch ausgelassen gefeiert, am Aschermittwoch sollte nach christlicher Lehre damit Schluss sein und die Fastenzeit beginnen. Der letzte Krapfen ist dann verzehrt und klassischerweise kommt Hering auf den Tisch. Danach ist traditionell bis Ostern Schmalhans Küchenmeister.

Fast jeder Zweite fastet zumindest gelegentlich

Für viele ist das kein Thema, doch eine Umfrage unter 1.000 Personen im Auftrag von Iglo zeigt, dass Fasten beileibe keine Randerscheinung ist. In den 40 Tagen bis Ostern (Sonntage werden nicht mitgezählt) reduzieren mehr als 40 Prozent in Österreich ihren Fleischkonsum. 15 Prozent der Österreicher tun das durchgehend, ein weiteres knappes Drittel (30 Prozent) hält sich einmal daran, einmal nicht.

In Wien und Niederösterreich ist der Fleischverzicht übrigens am wenigsten verbreitet: Rund zwei Drittel der Wiener und Niederösterreicher geben an, dass die Fastenzeit überhaupt keinen Einfluss auf die Speisenwahl hat.