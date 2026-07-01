Nahezu jeder kennt einen dieser beneidenswerten Menschen, der nach Herzenslust essen kann, was er will und trotzdem kein Gramm zunimmt. Der Volksmund spricht da gerne „vom schlechten Futterverwerter“, bei dem nichts „anschlägt“.

Abgesehen davon, dass das nicht wirklich fair ist, wirft das auch Fragen auf. Wie kann es sein, dass eine Person Kohlenhydrate scheinbar mühelos verträgt, während eine andere schon beim Gedanken an Pasta & Co. zunimmt? Warum helfen manchen Menschen klassische Ernährungsempfehlungen, anderen aber kaum? „Hier setzt die Nutrigenomik an. Sie ist ein neues, stark wachsendes Forschungsfeld, das untersucht, wie Gene, Ernährung und Stoffwechsel zusammenhängen“, sagte der Facharzt für innere Medizin, Hämatologie und Onkologie, Doz. DDr. Stefan Wöhrer, beim ersten „Permedio Health Breakfast“ dieser Tage in Wien.

Der Internist beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Zusammenhängen zwischen Ernährung und Genetik, eine medizinische Sparte, die in den letzten Jahren richtig Fahrt aufnimmt. „Ein Grund dafür ist u. a., dass die immensen Daten, die wir seit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms im Jahr 2003 gewonnen haben, dank moderner IT nun auch anwendbar geworden sind“, sagt Wöhrer.

Eine wesentliche Erkenntnis aus der genetischen Analytik ist unter anderem, dass Menschen Nährstoffe nachweislich unterschiedlich verarbeiten, also sehr individuell auf ein und dieselbe Ernährung reagieren. Damit scheint die Suche nach einer einzigen, idealen Ernährungsform, wie sie in früheren Jahren exzessiv betrieben wurde, aus heutiger wissenschaftlicher überholt. „Tatsächlich hebt die Nutrigenetik den Ernährungsstandard auf ein neues Niveau, nämlich weg von pauschalen Diättrends hin zu personalisierten Empfehlungen auf Basis genetischer Erkenntnisse“, so Wöhrer.