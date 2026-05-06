Für Donna Hay steht das Zitronensorbet als "die spritzigste und erfrischendste Art, eine Mahlzeit zu beenden". Zitronen-Sorbetto Zutaten:

6 Zitronen

160 ml heller

Agavendicksaft

400 g Eiswürfel Zubereitung:

1. Zitronen heiß waschen. Jeweils die Oberseite abschneiden. 2. Fruchtfleisch und Saft auslöffeln und in eine Schüssel geben. Schalen

aufbewahren, Kerne entsorgen. Man sollte etwa 500 ml Saft und Fruchtfleisch erhalten. 3. Agavendicksaft einrühren, Masse in Eiswürfelbehälter füllen. 2 Stunden im Gefrierfach fest werden lassen.

Gefrorene Zitronenmasse mit den Eiswürfeln in einem Standmixer glatt pürieren. 4. Das Sorbetto in die Zitronenschalen füllen und entweder sofort mit den zur Seite gelegten Oberseiten servieren oder bis zum Servieren einfrieren.

Gegrillter Lachs, wie Donna Hay ihn liebt. ©At-Verlag/Chris Court

Die Australierin Donna Hay hat Millionen Kochbücher verkauft, ihre Fans lieben sie für ihren unkomplizierten Kochstil und ihre Styling-Tipps. In ihrem neuen Kochbuch "Sunshine, Lemons and Sea Salt" widmet sie sich ganz der Sommerküche, frisch zubereitet und mit Freunden oder Familien (idealerweise) unter freiem Himmel genossen. Ob Frühstück, Brunch, Lunch oder Gartenparty: "Easy going" steht im Vordergrund - auch für die Gastgeber, denen auch genügend Zeit für die Gäste bleibt.

Die Beize aus Steinsalz und Gewürzen gibt dem Lachsfilet seine besondere Note. Gegrillter Chili-Honig-Lachs Zutaten (für 6 Personen):

1,2 kg Lachsfilet ohne Haut und Gräten

180 g Honig

2 TL Chiliflocken

zerstoßene schwarze Pfefferkörner

300 g Steinsalz

220 g Kristallzucker

2 TL Chiliflocken

12 frische Stängel Dill

300 g Crème fraîche

1,5 EL geriebener Kren

1,5 EL Kapern gehackt

2 TL fein geriebene Zitronenschale Zubereitung:

1. Für die Beize Salz, Zucker und Chiliflocken in einer Schale mischen. Die Hälfte davon in ein großes Glasgefäß geben und den Lachs darauflegen. Dill und restliche Beize draufgeben,

1–2 Stunden im Kühlschrank beizen. Beize abwaschen und Lachs trocken tupfen.



2. Lachs auf ein Backblech legen. Honig, Chiliflocken und Pfeffer verrühren, Lachs damit bestreichen. 6–8 Minuten grillen, bis er karamellisiert ist und den gewünschten Gargrad erreicht hat. 3. Crème fraîche mit Kren, Kapern und Zitronenschale in einer kleinen Schale verrühren und mit dem Lachs servieren.

Halloumi wird in Zitronenblätter gewickelt und gegrillt. ©At-Verlag/Chris Court