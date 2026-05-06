Auf einem Tisch stehen Teller mit gegrilltem Käse, Tomaten, Basilikum, Zitronen und Baguette.
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Donna Hay: Drei Sommer-Rezepte, die jeder kennen muss

Die Bestsellerautorin widmet sich in ihrem neuen Kochbuch ganz der Sommerküche - mit Zitronen, Salz und unkomplizierten Rezepten. Drei Ideen mit Lachs, Halloumi und einem erfrischenden Dessert.

Ingrid Teufl

von Ingrid Teufl

06.05.26

Für Donna Hay steht das Zitronensorbet als "die spritzigste und erfrischendste Art, eine Mahlzeit zu beenden". 

Zitronen-Sorbetto

Zutaten:
6 Zitronen
160 ml heller 
Agavendicksaft
400 g Eiswürfel

Zubereitung:
1.  Zitronen heiß waschen. Jeweils die Oberseite abschneiden.

2.  Fruchtfleisch und Saft auslöffeln und in eine Schüssel geben. Schalen 
aufbewahren, Kerne entsorgen. Man sollte  etwa 500 ml Saft und Fruchtfleisch erhalten.

3. Agavendicksaft einrühren, Masse in Eiswürfelbehälter füllen. 2 Stunden im Gefrierfach fest werden lassen.
Gefrorene Zitronenmasse mit den Eiswürfeln in einem Standmixer glatt pürieren.

4. Das Sorbetto in die Zitronenschalen füllen und entweder sofort mit den zur Seite gelegten Oberseiten servieren oder bis zum Servieren einfrieren.  

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Gegrillter Lachs, wie Donna Hay ihn liebt.

©At-Verlag/Chris Court

Die Australierin Donna Hay hat Millionen Kochbücher verkauft, ihre Fans lieben sie für ihren unkomplizierten Kochstil und ihre Styling-Tipps. In ihrem neuen Kochbuch "Sunshine, Lemons and Sea Salt" widmet sie sich ganz der Sommerküche, frisch zubereitet und mit Freunden oder Familien (idealerweise) unter freiem Himmel genossen. Ob Frühstück, Brunch, Lunch oder Gartenparty: "Easy going" steht im Vordergrund - auch für die Gastgeber, denen auch genügend Zeit für die Gäste bleibt.

Die Beize aus Steinsalz und Gewürzen gibt dem Lachsfilet seine besondere Note.

Gegrillter Chili-Honig-Lachs

Zutaten (für 6 Personen):
1,2 kg Lachsfilet ohne Haut und Gräten
180 g Honig
2 TL Chiliflocken 
zerstoßene schwarze Pfefferkörner
300 g Steinsalz 
220 g Kristallzucker
2 TL Chiliflocken 
12 frische Stängel Dill
300 g Crème fraîche
1,5 EL geriebener Kren
1,5 EL Kapern  gehackt
2 TL fein geriebene Zitronenschale

Zubereitung:
1. Für die Beize Salz, Zucker und Chiliflocken in einer Schale mischen. Die Hälfte davon in ein großes Glasgefäß geben und den Lachs darauflegen. Dill und restliche Beize draufgeben, 
1–2 Stunden im Kühlschrank beizen. Beize abwaschen und Lachs trocken tupfen.

2. Lachs auf ein Backblech legen.  Honig, Chiliflocken und Pfeffer verrühren, Lachs damit bestreichen. 6–8 Minuten grillen, bis er karamellisiert ist und den gewünschten Gargrad erreicht hat.

3.  Crème fraîche mit Kren, Kapern und Zitronenschale in einer kleinen Schale verrühren und mit dem Lachs  servieren.

Auf einem Tisch stehen Teller mit gegrilltem Käse, Tomaten, Basilikum, Zitronen und Baguette.

Halloumi wird in Zitronenblätter gewickelt und gegrillt.

©At-Verlag/Chris Court

Die Käsescheiben nehmen das Aroma der Zitronenblättern auf. Zum Essen sind sie aber nicht geeignet, warnt die Kochbuch-Autorin.

In Zitronenblättern gebratener Halloumi

Zutaten (für 6 Personen):
675 g Halloumi, in 18 Scheiben zu je 1,5 cm 
36 Zitronenblätter, gewaschen und abgetrocknet
500 g bunte Tomaten, in dünnen Scheiben 
Olivenöl extra vergine, zum Beträufeln
2 EL frische Oreganoblättchen.
Meersalz,  zerstoßener schwarzer Pfeffer
knuspriges Baguette, Zitronenspalten zum Servieren

Zubereitung:
1. Die Halloumi-Scheiben jeweils auf ein Zitronenblatt legen und ein weiteres Blatt darauflegen.

2. Eine große Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. Die Halloumi-Scheiben in den Zitronenblättern beiden Seiten 4–6 Minuten dunkel braten. Dann vom Herd nehmen.

3. Die Tomaten in eine Servierschüssel geben, mit Öl beträufeln und mit Oregano, Salz und Pfeffer 
bestreuen. Den Halloumi mit den Tomaten, etwas Baguette und einem Spritzer Zitronensaft servieren. 

Buchtipp

Donna Hay: „Sunshine,  Lemons and  Sea Salt“, AT-Verlag, 272 Seiten, 39 Euro.

(kurier.at)  |  Stand:
Ingrid Teufl

Über Ingrid Teufl

Redakteurin im Ressort Lebensart. Gesundheit, Wellness, Lifestyle, Genuss. Seit 1997 beim KURIER, Studium Geschichte/Publizistik, Germanistik, Politikwissenschaften [Mag.phil.] Mag Menschen, Landschaften und Dinge, die gut tun, gut schmecken, gut riechen, neu sind.....und darüber schreiben.

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