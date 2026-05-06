Donna Hay: Drei Sommer-Rezepte, die jeder kennen muss
Die Bestsellerautorin widmet sich in ihrem neuen Kochbuch ganz der Sommerküche - mit Zitronen, Salz und unkomplizierten Rezepten. Drei Ideen mit Lachs, Halloumi und einem erfrischenden Dessert.
Für Donna Hay steht das Zitronensorbet als "die spritzigste und erfrischendste Art, eine Mahlzeit zu beenden".
Zitronen-Sorbetto
Zutaten:
6 Zitronen
160 ml heller
Agavendicksaft
400 g Eiswürfel
Zubereitung:
1. Zitronen heiß waschen. Jeweils die Oberseite abschneiden.
2. Fruchtfleisch und Saft auslöffeln und in eine Schüssel geben. Schalen
aufbewahren, Kerne entsorgen. Man sollte etwa 500 ml Saft und Fruchtfleisch erhalten.
3. Agavendicksaft einrühren, Masse in Eiswürfelbehälter füllen. 2 Stunden im Gefrierfach fest werden lassen.
Gefrorene Zitronenmasse mit den Eiswürfeln in einem Standmixer glatt pürieren.
4. Das Sorbetto in die Zitronenschalen füllen und entweder sofort mit den zur Seite gelegten Oberseiten servieren oder bis zum Servieren einfrieren.
Die Australierin Donna Hay hat Millionen Kochbücher verkauft, ihre Fans lieben sie für ihren unkomplizierten Kochstil und ihre Styling-Tipps. In ihrem neuen Kochbuch "Sunshine, Lemons and Sea Salt" widmet sie sich ganz der Sommerküche, frisch zubereitet und mit Freunden oder Familien (idealerweise) unter freiem Himmel genossen. Ob Frühstück, Brunch, Lunch oder Gartenparty: "Easy going" steht im Vordergrund - auch für die Gastgeber, denen auch genügend Zeit für die Gäste bleibt.
Die Beize aus Steinsalz und Gewürzen gibt dem Lachsfilet seine besondere Note.
Gegrillter Chili-Honig-Lachs
Zutaten (für 6 Personen):
1,2 kg Lachsfilet ohne Haut und Gräten
180 g Honig
2 TL Chiliflocken
zerstoßene schwarze Pfefferkörner
300 g Steinsalz
220 g Kristallzucker
2 TL Chiliflocken
12 frische Stängel Dill
300 g Crème fraîche
1,5 EL geriebener Kren
1,5 EL Kapern gehackt
2 TL fein geriebene Zitronenschale
Zubereitung:
1. Für die Beize Salz, Zucker und Chiliflocken in einer Schale mischen. Die Hälfte davon in ein großes Glasgefäß geben und den Lachs darauflegen. Dill und restliche Beize draufgeben,
1–2 Stunden im Kühlschrank beizen. Beize abwaschen und Lachs trocken tupfen.
2. Lachs auf ein Backblech legen. Honig, Chiliflocken und Pfeffer verrühren, Lachs damit bestreichen. 6–8 Minuten grillen, bis er karamellisiert ist und den gewünschten Gargrad erreicht hat.
3. Crème fraîche mit Kren, Kapern und Zitronenschale in einer kleinen Schale verrühren und mit dem Lachs servieren.
Die Käsescheiben nehmen das Aroma der Zitronenblättern auf. Zum Essen sind sie aber nicht geeignet, warnt die Kochbuch-Autorin.
In Zitronenblättern gebratener Halloumi
Zutaten (für 6 Personen):
675 g Halloumi, in 18 Scheiben zu je 1,5 cm
36 Zitronenblätter, gewaschen und abgetrocknet
500 g bunte Tomaten, in dünnen Scheiben
Olivenöl extra vergine, zum Beträufeln
2 EL frische Oreganoblättchen.
Meersalz, zerstoßener schwarzer Pfeffer
knuspriges Baguette, Zitronenspalten zum Servieren
Zubereitung:
1. Die Halloumi-Scheiben jeweils auf ein Zitronenblatt legen und ein weiteres Blatt darauflegen.
2. Eine große Pfanne bei mittlerer Temperatur erhitzen. Die Halloumi-Scheiben in den Zitronenblättern beiden Seiten 4–6 Minuten dunkel braten. Dann vom Herd nehmen.
3. Die Tomaten in eine Servierschüssel geben, mit Öl beträufeln und mit Oregano, Salz und Pfeffer
bestreuen. Den Halloumi mit den Tomaten, etwas Baguette und einem Spritzer Zitronensaft servieren.
Buchtipp
Donna Hay: „Sunshine, Lemons and Sea Salt“, AT-Verlag, 272 Seiten, 39 Euro.
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