Die besten spanischen Restaurants in Wien: Top 5 Tapas-Lokale
Tapas, Ibérico und Meeresfrüchte: Diese fünf Adressen zeigen, wie gut Spanien in Wien schmeckt.
Von Herbert Hacker
5 / PACO
Authentischer Mix aus Restaurant und Tapas-Bar. Schwerpunkt sind frische Fische und Meeresfrüchte vorwiegend aus Galizien, die von Chefkoch Ruben Zamora Blanco in der Schauküche zu köstlichen kleinen Gerichten zubereitet werden. Feine Weinauswahl und herzlicher Service.
Adresse: Nußdorferstraße 7, 1090 Wien
Tel.: 01 8903785
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17:30 Uhr - 24:00 Uhr
Website: pacorestaurant.at
4 / PACO RIBERA
2025 eröffnetes Zweitlokal des „Paco“ auf einer der vielen Ebenen der neu gestalteten Donau-City. Das Konzept ist ähnlich wie im Stammhaus in der Nußdorferstraße mit Tapas und „Paleta de bellota“ (Vorderschinken vom Eichelschwein).
Adresse: DC Market, Donau-City-Straße 13E, 1220 Wien
Tel.: 0676 6421472
Öffnungszeiten: Montag - Samstag: 11:30 – 23:00 Uhr
Website: pacoribera.at
3 / EL CHIPIRÓN
Klassische und kreative Tapas-Gerichte aus besten spanischen Produkten. Signature Dish ist natürlich die namensgebende „Chipirónes“, kleine frittierte Tintenfische in Top-Qualität. Sehr gut ist auch das saftige Nackenstück vom Ibérico-Schwein.
Adresse: Hamerlingplatz 2, 1080 Wien
Kontakt: info@elchipiron.at / +43 660 50 48 060
Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag: 17.30 - 2.00 Uhr
Website: elchipiron.at
2 / L’ASE
Nettes katalanisches Lokal mit den typischen Tapas- Gerichten der Region rund um Barcelona. Aber auch die kreativen Interpretationen klassischer Rezepte machen Freude. Wer es deftig mag, dem sei „Butifarra“, eine hausgemachte Grillwurst mit Bohnen empfohlen.
Adresse: Rueppgasse 24, 1020 Wien
Kontakt: Tel: 06603649885 / Mail: bcn_1160@yahoo.at
Öffnungszeiten: Di - Sa: 17:00 - 23:00
Website: l-ase.at
1 / TOMA TU TIEMPO
Inspiriert von den Chiringuitos, den typischen legeren Strandlokalen an Andalusiens Küsten, wo Fisch und Meeresfrüchte auf einem Spieß bei offenem Feuer gegrillt werden. Offenes Feuer gibt es zwar nicht, aber die Tapas schmecken! Einfaches und hübsches Ambiente.
Adresse: Zieglergasse 44, 1070 Wien
Kontakt: +43 660 4477069 / tisch@tomatutiempo.at
Öffnungszeiten: Di.-Do.: 17:00-23:00 Uhr & Fr.-Sa.: 16:00-23:30 Uhr
Website: tomatutiempo.at
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