Die besten spanischen Restaurants in Wien: Top 5 Tapas-Lokale

Von Herbert Hacker 5 / PACO Authentischer Mix aus Restaurant und Tapas-Bar. Schwerpunkt sind frische Fische und Meeresfrüchte vorwiegend aus Galizien, die von Chefkoch Ruben Zamora Blanco in der Schauküche zu köstlichen kleinen Gerichten zubereitet werden. Feine Weinauswahl und herzlicher Service.

Adresse: Nußdorferstraße 7, 1090 Wien Tel.: 01 8903785 Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17:30 Uhr - 24:00 Uhr Website: pacorestaurant.at

4 / PACO RIBERA 2025 eröffnetes Zweitlokal des „Paco“ auf einer der vielen Ebenen der neu gestalteten Donau-City. Das Konzept ist ähnlich wie im Stammhaus in der Nußdorferstraße mit Tapas und „Paleta de bellota“ (Vorderschinken vom Eichelschwein).



Adresse: DC Market, Donau-City-Straße 13E, 1220 Wien Tel.: 0676 6421472 Öffnungszeiten: Montag - Samstag: 11:30 – 23:00 Uhr Website: pacoribera.at

3 / EL CHIPIRÓN Klassische und kreative Tapas-Gerichte aus besten spanischen Produkten. Signature Dish ist natürlich die namensgebende „Chipirónes“, kleine frittierte Tintenfische in Top-Qualität. Sehr gut ist auch das saftige Nackenstück vom Ibérico-Schwein.



Adresse: Hamerlingplatz 2, 1080 Wien Kontakt: info@elchipiron.at​​ / +43 660 50 48 060 Öffnungszeiten: Dienstag - Samstag: 17.30 - 2.00 Uhr Website: elchipiron.at



2 / L’ASE Nettes katalanisches Lokal mit den typischen Tapas- Gerichten der Region rund um Barcelona. Aber auch die kreativen Interpretationen klassischer Rezepte machen Freude. Wer es deftig mag, dem sei „Butifarra“, eine hausgemachte Grillwurst mit Bohnen empfohlen.

Adresse: Rueppgasse 24, 1020 Wien Kontakt: Tel: 06603649885 / Mail: bcn_1160@yahoo.at Öffnungszeiten: Di - Sa: 17:00 - 23:00 Website: l-ase.at