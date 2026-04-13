Hotpot mit Nudeln, Fleisch in einer Schüssel, Hot-Pot
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Die besten Hot-Pot Lokale in Wien: 5 Adressen zum Probieren

Von authentischem Sichuan-Hot-Pot bis zum großen Buffet: Diese fünf Lokale in Wien zeigen, wie vielfältig und spannend chinesisches Fondue sein kann.

13.04.26

Von Herbert Hacker

5 / HUHU HOT POT 

Wo einst das  „Ur-Steirereck“ in kulinarischer Hinsicht Geschichte geschrieben hat, wird neuerdings der chinesischen Hot-Pot-Küche gefrönt. Also heiße Suppe (eigentlich Brühe) am Tisch, in der verschiedenste Zutaten wie Fisch und Fleisch gegart werden. Großes Buffet. 

Adresse: Rasumofskygasse 2, 1030 Wien 

Tel.: 066 0679 7599

Öffnungszeiten:  Mo-So 11:00 bis 22:00

Website: huhu.hotpot_vienna

4 / HAPPY LAMP 

Auch wenn es sich um ein Lokal der Systemgastronomie handelt (mit rund 100 Lokalen weltweit), ist die Hot-Pot-Küche hier herausragend gut. Zutaten wie fein geschnittenes Lammfleisch, Ribeye, diverse Fleischbällchen und Meeresfrüchte in Top-Qualität. 

Adresse: Barnabitengasse 5, 1060 Wien 

Tel.: +43 1 3460828

Öffnungszeiten: Mo.— So. 12:00 — 23:00

Website: happylamb.at

3 / CHILI & PEPPER HOTPOT

Im Zweitlokal der „Chili & Pepper“-Betreiber (Stammhaus in der Schottenfeldgasse) wird eine hervorragende Hot-Pot-Küche aus der Region Sichuan zelebriert. Top-Qualität. Von der Lage direkt am Gürtel, Ecke Burggasse, sollte man sich nicht abschrecken lassen.

Adresse: Burggasse 123, 1070 Wien 

Tel.: 01 2388980

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 12:00-15:00 17:30-22:30 / Sa. - So. 12:00-22:30 Uhr

Website: hotpotvienna.at

2 / YI PIN BU YI 

Neben  ausgefallenen Gerichten wie geschmorte Schweinsohrenstreifen, Phönixkrallen-Salat (Hühnerfüße) und geschmorte Hühnermägen gibt es auch eine traditionelle Hot-Pot-Küche mit vielen Zutaten. Insgesamt könnte man sagen: eine Art chinesisches Fondue.
 

Adresse: Westbahnstraße 14, 1070 Wien 

Tel.: 01 944 0429

Öffnungszeiten: 12:00–15:00 / 17:00–22:00 Uhr

Website: 

1 / ShooLoongKan 

Nach eigenen Angaben wird hier authentischer Sichuan-Hot-Pot geboten. Und wenn es richtig zur Sache geht, kommen auch Zutaten wie Entenblut, Gänsedarm und Schweinehirn zum Einsatz. Nichts für empfindliche Mägen, aber allemal eine Erfahrung. 

Adresse: Kettenbrückengasse 13, 1050 Wien

Tel.: +43 676 6035 300

Öffnungszeiten: täglich 12:00-22:00 Uhr

Website: shooloongkan.at

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