Die besten Hot-Pot Lokale in Wien: 5 Adressen zum Probieren

Von Herbert Hacker 5 / HUHU HOT POT Wo einst das „Ur-Steirereck“ in kulinarischer Hinsicht Geschichte geschrieben hat, wird neuerdings der chinesischen Hot-Pot-Küche gefrönt. Also heiße Suppe (eigentlich Brühe) am Tisch, in der verschiedenste Zutaten wie Fisch und Fleisch gegart werden. Großes Buffet.

Adresse: Rasumofskygasse 2, 1030 Wien Tel.: 066 0679 7599 Öffnungszeiten: Mo-So 11:00 bis 22:00 Website: huhu.hotpot_vienna

4 / HAPPY LAMP Auch wenn es sich um ein Lokal der Systemgastronomie handelt (mit rund 100 Lokalen weltweit), ist die Hot-Pot-Küche hier herausragend gut. Zutaten wie fein geschnittenes Lammfleisch, Ribeye, diverse Fleischbällchen und Meeresfrüchte in Top-Qualität.

Adresse: Barnabitengasse 5, 1060 Wien Tel.: +43 1 3460828 Öffnungszeiten: Mo.— So. 12:00 — 23:00 Website: happylamb.at

3 / CHILI & PEPPER HOTPOT Im Zweitlokal der „Chili & Pepper“-Betreiber (Stammhaus in der Schottenfeldgasse) wird eine hervorragende Hot-Pot-Küche aus der Region Sichuan zelebriert. Top-Qualität. Von der Lage direkt am Gürtel, Ecke Burggasse, sollte man sich nicht abschrecken lassen.

Adresse: Burggasse 123, 1070 Wien



Tel.: 01 2388980



Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 12:00-15:00 17:30-22:30 / Sa. - So. 12:00-22:30 Uhr



Website: hotpotvienna.at

2 / YI PIN BU YI Neben ausgefallenen Gerichten wie geschmorte Schweinsohrenstreifen, Phönixkrallen-Salat (Hühnerfüße) und geschmorte Hühnermägen gibt es auch eine traditionelle Hot-Pot-Küche mit vielen Zutaten. Insgesamt könnte man sagen: eine Art chinesisches Fondue.



Adresse: Westbahnstraße 14, 1070 Wien



Tel.: 01 944 0429



Öffnungszeiten: 12:00–15:00 / 17:00–22:00 Uhr



Website: facebook.com/YiPinBuYiVienna

instagram.com/yipinbuyi_vienna

1 / ShooLoongKan Nach eigenen Angaben wird hier authentischer Sichuan-Hot-Pot geboten. Und wenn es richtig zur Sache geht, kommen auch Zutaten wie Entenblut, Gänsedarm und Schweinehirn zum Einsatz. Nichts für empfindliche Mägen, aber allemal eine Erfahrung.