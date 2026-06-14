Der beste Smash Burger der Welt: Was Wiener Burger-Experten davon halten

Erst das Zischen, dann der Duft: Wenn das Fleischpatty auf der heißen Platte flach gedrückt wird und Röstaromen aufsteigen, läuft einem schon beim Zuschauen das Wasser im Mund zusammen. Der Hype um Smash Burger ist ungebrochen. Man findet sie längst nicht mehr nur am Imbissstand, sondern auch in Bars und Restaurants. Was den Fast-Food-Klassiker mit der krossen Kruste so beliebt macht: Wo früher riesige, üppige Burger dominierten, sind Smash Burger kleiner und reduzierter – dafür aber mit hochwertigen Zutaten. Das passt auch zum Ernährungstrend, bei dem gute Zutaten und Herkunft wichtiger sind als XXL-Portionen.

Weil der Smash Burger aus nur wenigen Komponenten wie Brot, Fleisch, Käse und einer Soße besteht, fällt gute (oder schlechte) Qualität schnell auf. Die meisten Smash-Burger-Läden setzen daher auch in Österreich auf regionales Fleisch. Bei den Soßen wird ebenso selten zur Fertigware gegriffen: Sie sind meist hausgemacht – die genaue Rezeptur „behält jeder Smash-Burger-Laden allerdings als gut gehütetes Geheimnis für sich“, erklärt Elior Molcho, Betreiber vom Wiener Lokal Kvetch.

Weltbester Smash Burger kommt aus Tokio Aber wo gibt es eigentlich den besten Smash Burger der Welt? Dieser Frage ging kürzlich das Londoner Lifestyle-Magazin Time Out nach. Auf den ersten Platz landete überraschenderweise nicht ein Burger aus London, New York oder Sydney, sondern einer aus Tokio. Der Gewinner, ein Triple-Bacon-Cheese-Smash-Burger, besteht aus Speck, Zwiebeln, amerikanischem Cheddar und einer Thousand-Island-Soße (eine Mayonnaise-Ketchup-Basis, meist mit Gurkenrelish und Gewürzen).

Der beste Burger der Welt kommt aus Tokio: ein Triple-Bacon-Cheese-Smash-Burger, besteht aus Wagyu-Fleisch, Speck, Zwiebeln, Cheddar und Thousand-Island-Soße. ©Smashthings

Außergewöhnlich ist aber vor allem das Patty: Er besteht nämlich aus 100 Prozent japanischem Wagyu-Rindfleisch. „Wagyu bedeutet wörtlich ,japanisches Rind‘ und zeichnet sich durch seinen hohen Fettanteil im Fleisch aus. Dadurch ist er besonders g’schmackig und exklusiv“, erklärt Gerhard Bernhauer, Executive Chef vom japanischen Gourmet-Restaurant Shiki in Wien.

Wagyu-Burger vom Shiki mit Cheddar Käse und einer Tamarillo-Senf-Teriyaki-Sauce in einem Sesam-Bun, serviert mit Erdäpfel-Wedges ©Shiki

Warum es in Österreich keine Wagyu-Smash-Burger gibt Hierzulande findet man zwar Wagyu-Burger, jedoch keine Smash Burger mit dem Edelrind. Dass es das überhaupt gibt, verwundert Bernhauer: „Wir haben es noch nicht ausprobiert. Wir vertreten aber auch eine andere Burgerlinie: Bei uns gibt es ein klassisches Wagyu-Fleisch-Patty mit einem schönen rosa Kern. Aber es scheint zu funktionieren. Ich finde es spannend, dass es in Wien noch keiner aufgegriffen hat.“ Womöglich liegt es am teuren Fleisch. Smash Burger sind vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt – als schneller, leistbarer Happen. Wagyu-Fleisch würde den Preis nach oben treiben. Molcho ergänzt: „Am Ende ist es eine Preisfrage. Wenige junge Menschen können oder wollen sich das leisten – grad jetzt in der Wirtschaftskrise. Man darf auch nicht vergessen: In Tokio ist Wagyu-Fleisch um einiges günstiger, da die Rinder von dort stammen.“

Aufgrund seines hohen Fettgehalts würde sich das Fleisch als Patty aber wunderbar eignen. Auf der Grillplatte kann er ganz ohne Öl gesmasht, also flach gedrückt, werden. Am Ende entscheidet wohl der Preis – und der Smash Burger bleibt vorerst, was ihn so beliebt macht: simpel, kross und leistbar.