Bester Pizzabäcker der Welt: Sieger gewann mit Kartoffelcreme
Er wohnt in Deutschland, ist hauptberuflich gar kein Pizzabäcker und trotzdem der beste der Welt: Lorenzo Parrotta gewann mit einer ungewöhnlichen Pizza in Neapel.
Lorenzo Parrotta ist Chemiearbeiter und lebt in Ludwigshafen. Seit Donnerstag darf er sich Weltmeister im Pizzabacken nennen. Bei einer inoffiziellen Weltmeisterschaft in Neapel holte sich der Deutsch-Italiener den Titel in der Kategorie Pizza Contemporanea (zeitgenössische Pizza), wie der Verband APN (Associazione Pizzaiuoli Napoletani) mitteilte.
Überraschender Belag
Den Titel holte sich der 24-Jährige mit einer außergewöhnlichen Kreation. Seinen Teig belegte er mit lila Kartoffelcreme, frittiertem Wirsing, Thunfischtatar und Pinienkernen, abgerundet mit Zitronenkaviar.
"Ludwigshafen, wir sind Weltmeister"!
Der neue Weltmeister bejubelte seinen Erfolg mit den Worten: "Es war ein schwerer Weg, aber jetzt stehe ich hier mit dem Pokal. Ludwigshafen, wir sind Weltmeister!"
Parrotta plant nun, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Bisher ist er mit einem Food-Anhänger unterwegs. Sein großer Traum bleibt jedoch die Eröffnung eines eigenen Restaurants. Der neue Titel ist nicht die erste Auszeichnung für den 24-Jährigen. Der Neo-Weltmeistern hat auch schon zwei deutsche Meisterschaften gewonnen.
An der inoffiziellen WM in der süditalienischen Großstadt nahmen 612 Pizzabäcker aus 35 Nationen teil. 16 Titel wurden vergeben. Die Nationenwertung gewann Südkorea, gefolgt von Puerto Rico und Kanada.
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