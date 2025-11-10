Die Top 10 Gasthäuser in Oberösterreich 2026

von Herbert Hacker Mithilfe einer Fach- und einer Publikumsjury haben wir die 10 besten Gasthäuser Oberösterreichs für "Aufgetischt" zusammengetragen. Erreichten mehrere Lokale die gleiche Punkteanzahl, kann es vorkommen, dass sie ex aequo auf dem gleichen Platz liegen. Platz 5: Zum Edi Bewertung gesamt: 90 von 100 Punkten

Zum Edi ©Zum Edi

Ob in der urigen Färberstubn mit rustikaler Holztramdecke oder dem gemütlichen Jägerstüberl - bei Edi Priemetshofer sind Feinschmecker immer gut aufgehoben. Der Patron und Küchenchef hat an der Seite so großer Köche wie Jörg Wörther oder Joachim Gradwohl gearbeitet. In seiner eigenen Küche im Mühlviertel kocht er gerne nach alten Rezepten, setzt aber durchaus auch moderne Akzente.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

4293 Gutau, St. Oswalderstraße 3 zum-edi.eu

Platz 4: Restaurant Holzpodl Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten

Restaurant Holzpodl ©Restaurant Holzpodl

Der geschichtsträchtige Gutshof zählt zu den besten kulinarischen Adressen rund um Linz. Seit 2017 haben Manuel Grabner und Claudia Stiglitz im Holzpoldl das Sagen. Grabner ist ein passionierter Koch mit Gespür für den richtigen Mix zwischen bodenständiger Küche und Fine Dining. Vor allem Sonntagmittag wird traditionelle Wirtshausküche zelebriert.

Essen 44 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 23 von 25

4040 Neulichtenberg, Am Holzpoldlgut 2 manuelgrabner.at

Platz 4: Wirt z'Neuhausen Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten

Wirt z'Neuhausen ©Wirt z'Neuhausen

Der „Wirt z'Neuhausen“ in dem wunderschön restaurierten Vierkanthof avancierte bereits früh zum Kultlokal. Und das ist es bis heute geblieben. Dafür sorgt nicht zuletzt Patron Wolfgang Reiter, der für einen schnörkellos oberösterreichisch-mediterranen Küchenmix sorgt. Gekocht wird, was gut ist und das hat sich bewährt.

Essen 45 von 50 Getränke 15 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

4860 Lenzing, Neuhausen 1 reiterwirt-neuhausen.sta.io

Platz 4: Gasthof Rahofer Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten

Gasthof Rahofer ©Gasthof Rahofer

Die alten Gemäuer des Hofs bieten einen gemütlichen Rahmen für gehobene Wirtshausküche. Einfach und ursprünglich soll sie sein mit überwiegend regionalen Produkten, und dem, was die Natur der jeweiligen Saison zur Verfügung stellt. Traditionelle heimische Küche mit internationalen Akzenten. Gediegenes Ambiente mit viel moderner Kunst.

Essen 45 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 25 von 25

4484 Kronstorf, Hauptstraße 56 rahofer.at

Platz 4: Fernruf 7 Bewertung gesamt: 92 von 100 Punkten

Fernruf 7 ©Fernruf 7

In einem ehemaligen Stadl von 1887 kochen Helmut Rachinger (eigentlich Chef des Mühltalhofs) und sein Team unkonventionell Bodenständiges. Eigentlich wird ja auch gebacken - und zwar in dem alten Holzbackofen mit Feuer. Bestellt wird pro Tisch - alle essen das Gleiche, wie viel und was entscheidet jeder Tisch selbst. Alles ganz ungezwungen und doch überaus köstlich!

Essen 45 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

4120 Neufelden, Unternberg 7 fernruf.at

Platz 3: Wirtshaus Poststube 1327 Bewertung gesamt: 93 von 100 Punkten

Wirtshaus Poststube 1327 ©Wirtshaus Poststube 1327

Die Familie Gröller - bekannt vom Hotel „Das Traunsee“ und dem Gourmetrestaurant „Bootshaus“ sowie dem neuen „Belétage“ betreibt seit 2016 das „Wirtshaus Poststube“ am Ortsplatz von Traunkirchen. Inspiriert von der Kochkunst vergangener Zeiten zelebriert man hier die knapp 700-jährige Geschichte der ehemaligen Klosterhoftaverne. Geschmäcker aus der Kindheit und fast vergessene Raritäten treffen auf einen Hauch Zeitgeist.

Essen 46 von 50 Getränke 14 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 25 von 25

4801 Traunkirchen, Ortspl. 5 hotel-post-traunkirchen.at

Platz 3: Das Bräu Bewertung gesamt: 93 von 100 Punkten

Das Bräu ©Das Bräu

Eine der besten Essadressen am Attersee! Das Erfolgsrezept: Beste Zutaten, überlieferte Rezepte und eine Prise Modernität! Im Gastgarten unter alten Kastanien zu sitzen, ist an und für sich schon ein Genuss. Die Küche steigert das Wohlbefinden mit einer herrlich schnörkellosen Wirtshausküche auf hohem Niveau. Tolle Weinkarte mit exzellenter Burgunder Auswahl!

Essen 46 von 50 Getränke 15 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

4865 Nußdorf am Attersee, Am Anger 1 hotel-aichinger.at

Platz 3: Hopfen & Schmalz Bewertung gesamt: 93 von 100 Punkten

Hopfen & Schmalz ©Hopfen & Schmalz

Den wiederbelebten Braugasthof gibt es zwar erst seit einigen Jahren, trotzdem besitzt er bereits Kultstatus: Das junge Team von Philipp Rachinger - bestens bekannt als virtuoser Küchenchef des Gourmetrestaurants Mühltalhof - bespielt das ehemalige Wirtshaus der Neufelder Bio-Brauerei mit viel Witz und noch mehr Können: Da tut sich ein ganz neues kulinarisches Universum auf - irgendwo zwischen Stelze, Sushi, Leberkäse Rolls und Japanischer Brettljause. Dazu gibt es gepflegtes Bier vom Fass oder Hauswein aus dem Doppler. Netter Biergarten!

Essen 46 von 50 Getränke 14 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

4120 Neufelden, Bräuhausgasse 3 hopfenundschmalz.at

Platz 2: Restaurant Waldschänke Bewertung gesamt: 94 von 100 Punkten

Restaurant Waldschänke ©Restaurant Waldschänke

Am Herd der Waldschänke gibt es zwei Chefs: Elisabeth Grabmer und ihr Sohn Clemens zeigen die Vielseitigkeit der gehobenen, heimischen Küche. Neben erstklassig zubereiteten Wirtshausklassikern zeigen die beiden ihr Können auch bei kreativen Interpretationen. Die Zutaten dafür kommen von ausgesuchten Produzenten der Region und entsprechen der Jahreszeit. Heinz Grabmer und sein Team hingegen sorgen für die passende Weinauswahl und das Wohlergehen ihrer Gäste. Besonders idyllisch sitzt man in dem wunderschönen Garten mit alten Bäumen.

Essen 47 von 50 Getränke 15 von 15 Service 8 von 10 Ambiente 24 von 25

4710 Grieskirchen, Kickendorf 15 waldschaenke.at

Platz 1: Göttfried Bewertung gesamt: 95 von 100 Punkten

©Göttfried

Zeitgemäßes Wirtshaus mitten in der Altstadt von Linz. Nicht nur das Interieur ist modern, auch die Küche präsentiert sich am Puls der Zeit. Christian Göttfried sorgt für eine Regionalküche auf hohem Niveau mit internationalem Touch, Simone Göttfried hingegen ist eine überaus kompetente Sommelière mit viel Gespür für ihre Gäste und einer riesigen Weinauswahl. Vor mittlerweile einem Jahrzehnt übernahm das Powerpaar den ehemaligen „Goldenen Anker“, restaurierte die historischen Gemäuer und machte es zu einem echten kulinarischen Hotspot.

Essen 47 von 50 Getränke 15 von 15 Service 9 von 10 Ambiente 24 von 25

4020 Linz, Hofgasse 5 goettfried.at