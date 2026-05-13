Campari, Aperol und Co: Was einen perfekten Aperitivo Spritz ausmacht

Leuchtende Farben fürs Auge, Prickeln und ein Hauch von Bitterkeit am Gaumen, gemixt mit Dolce Vita. Vermutlich ist es genau dieses Lebensgefühl, das dem Siegeszug der Aperitivo-Kultur zugrunde liegt. Besonders die Kategorie der Spritz-Getränke boomt. Die klassische Kombination wurde in den vergangenen Jahren von einer neuen Generation entdeckt und fällt in der Barszene auf. Spritz-Varianten vermitteln in doppelter Hinsicht Leichtigkeit, befindet etwa Leonie Erthal von der „Bar Campari“ in Wien. Einerseits spiele der Trend zu weniger Alkohol mit, andererseits aber auch das eingangs erwähnte Lebensgefühl. Stilvoll und lässig, elegant und prickelnd gleichermaßen.

Neue und bewährte Geschmäcker Bei Campari Austria bemerkt man die veränderten Bedürfnisse nach bewussterem Trinken ebenso, und auch das trage zum wachsenden Aperitivo-Trend bei. Viele Varianten sind als leichte Version oder überhaupt alkoholfrei interpretierbar. Dazu gibt es mittlerweile das gesamte Geschmacksprofil. Der orange, bitter-süße Aperol ist selbst schon ein Klassiker, Sarti etabliert sich seit rund zwei Jahren mit seinen fruchtig-tropischen Noten, und der neue Mondoro schmeckt nach seinen floralen Geschmacksnoten. Als „Italian Hugo Spritz“ soll er dem heimischen Hugo-Spritzer mit Wein Konkurrenz machen. Die Mischung macht’s Was den Spritz so besonders macht, ist seine unvergleichliche Mischung. Die Spirituose wird mit Prosecco gemischt, oben drauf kommt ein Schuss Sodawasser. „Für noch mehr Prickeln“, verrät Markus Vetchy, Bar-Spezialist bei Campari Austria, das Geheimnis. Kurz gesagt: Eine „3-2-1-Regel“. Und noch etwas sollte man beim Mixen für den einmaligen Geschmack nicht vergessen. Ein ausreichend großes Glas (hübsch etwa mit Stiel) vor dem Befüllen randvoll mit Eiswürfeln füllen. „Das verhindert, dass der Drink zu schnell verwässert.“