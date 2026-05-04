Aperitivo Bars in Wien: Die Top 5 Adressen für Drinks & Snacks

5 / Pastamara Nicht nur bei Schlechtwetter eine ideale Adresse für einen Aperitivo in Wien. Im Erdgeschoß des Ritz Carlton fährt täglich zwischen 17 und 22 Uhr ein eigener Negroni-Wagen durchs Lokal. Man kann sich dabei die einzelnen Essenzen selbst aussuchen.

Schubertring 5-7, 1010 Wien ritzcarlton.com

4 / Fratelli Valentino Die Brüder Gianni und Pasquale führen hier eine konkurrenzlose Mischung aus Aperitivo-Bar und Feinkostgeschäft mit eigener Käserei. Campari Spritz, Aperol und Negroni sind hier genauso fein wie der selbstgemachte Mozzarella in Top-Qualität.

Alser Straße 36, 1090 Wien instagram.com / fratelli.valentino

3 / La Paninoteca Aperitivo Bar Kleine und schicke Aperitivo-Bar eines jungen und sympathischen Teams. Die verschieden gefüllten Panini sind köstlich, etwa "La Kathi" mit Stracciatella, Pomodori secchi und Pesto genovese. Dazu perfekt gemixte Cocktails, netter Schanigarten.

Kaiserstraße 80, 1070 Wien lapaninoteca.at

2 / Al Banco Aperibar Gute, italienische Tagesbar in der Gegend rund um den Wiener Hauptbahnhof. Guter Kaffee ist sowieso selbstverständlich, aber auch die Drinks sind so, wie man das in Italien gewöhnt ist. Dazu hausgemachte Torten, Antipasti, Panini und Tramezzini.

Am Belvedere 1, 1100 Wien albanco.at

1 / Campari Bar Die bekannteste Aperitivo-Bar der Stadt. Das Zweitlokal des "Schwarzen Kameel" ist nicht nur eine der beliebtesten Innenstadt-Treffs, sondern hier wird alles geboten, was eine gute Aperitivo-Bar ausmacht. Vom Campari-Spritz und Negroni bis zu den italienischen Snacks.