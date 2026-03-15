Einmal pro Jahr zwinge ich mich, mein Bücherregal „anzugehen“. Früher wurden die Bücherregale von jener guten Dame abgestaubt, die uns gegen die Verwahrlosung hilft.

Das bewahrte meine kleine Familie zwar vor Atemproblemen, löste aber nicht das eigentliche Problem: dass ich zu viele Bücher habe. Früher dachte ich, man kann nicht zu viele Bücher haben. Doch 15 Jahre Schriftstellerei lehrten: Bücher sind wie Kaninchen. Entzückend anzusehen, aber im richtigen Habitat vermehren sie sich unkontrolliert. Und meine Arme scheinen dieses Habitat für gebundene Druckwerke zu sein.

Einerseits leide ich an einer Art compulsive book buying disorder. Normale Menschen betreten eine Buchhandlung und verlassen sie mit einem (gesuchten) Werk wieder. Ich komme mit drei Taschen zurück und der vagen Erinnerung, eigentlich wegen Brot losmarschiert zu sein. Zudem besorge ich alle Bücher von Bekannten, kaufe Bände zur Recherche – selbst wenn ich nur ein Kapitel daraus lesen will: Ich muss es besitzen. Darüber hinaus werden mir laufend Rezensionsexemplare zugeschickt. Obwohl ich täglich 100 bis 200 Seiten lese, komme ich nicht hinterher. Während ich in einem versunken bin, vermehren sich die anderen.