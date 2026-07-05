Die Stammleserinnen dieser Kolumne wissen: Das Jonglieren unseres Familienalltags gelingt nicht immer. Neulich jedoch dachte ich schon beim Aufwachen: Heute werden alle Bälle gleichzeitig zu Boden fallen.

An jenem Tag musste der Dottore Amore ordinieren, ich hatte eine Lesung an einer Schule und sollte die Kinder auf dem Weg dorthin in den Kindergarten bringen. Für Krankheiten der Kinder haben wir immer einen Plan B und C. Nicht vorbereitet waren wir darauf, dass ich mit Kopfschmerzen aufwachte, als hätte ich am Vorabend sieben Flaschen Rotwein geleert. Licht tat weh, Geräusche auch. Ich legte mir einen feuchten Waschlappen auf den Kopf und hoffte, die Kinder würden nicht wie üblich voller Energie ins Schlafzimmer stürmen. Sie kamen auch kurz darauf – und verschwanden wieder ins Kinderzimmer, um Lego zu spielen. Kein Streit, kein Geschrei.

Später zog sich der Kleine mit Hilfe seines großen Bruders an: „Das Bein da, und das da“, hörte ich sie lachen. Als der Große ungeduldig auf sein Frühstück wartete, legte ihm der Kleine beruhigend die Hand auf den Arm: „Der Papa ist langsam. Aber er macht das auch gut.“ Währenddessen ließ mein Kopfschmerz nach. Mein Mann verschob zwei Termine und brachte die Kinder in den Kindergarten, ich konnte schließlich zur Lesung fahren.