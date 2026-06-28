In der Welt meines Mannes hat jedes Ding nicht nur einen Platz, sondern auch eine Funktion. Seine siebzehnteilige Sonnenbrillensammlung ist keine Leidenschaft, sondern eine Notwendigkeit: Schließlich kann er doch nicht mit denselben Glaserln grillen und schwimmen. Autofahren schreit nach anderer Bebrillung als ein Stadtspaziergang, und alle haben ihren festen Platz.

Ich bin da anders. Ich habe zwei Sonnenbrillen. Und das auch nur, damit eine da ist, wenn ich die andere grad nicht finde. Beide werden zu jedem Anlass getragen. Ich sportel auch mit der großen schwarzen und fühl mich dann nicht falsch ausgestattet, sondern wie eine gesundheitsbewusste Diva. Dinge sind dazu da, zweckentfremdet zu werden. Freestylen macht das Leben leichter, denke ich mir jedes Mal, wenn ich mit Natron und Essig alle Flecken aus allem rauskriege und die fünfzehnflaschige Putzmittelsammlung meines Mannes ignoriere.

Den Dottore Amore werd ich nicht mehr ändern. Dazu sind wir beide zu alt. Unsere Kinder hingegen nicht! Dachte ich. Neulich packte ich das Zeug für den Spielplatz in die Badetasche. Mein älterer Sohn, der meinem Mann in seiner Zweckentfremdungs-Ablehnung normalerweise gleicht, sagte zunächst nichts. Aber als wir am Spielplatz ankamen, fragte er: „Mama, wo ist das Schwimmbad?“ Nicht nur einmal. Alle zehn Minuten wollte er wissen, wo man hier ins Wasser springen könne.