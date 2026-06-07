Theoretisch sind meine Eltern nun im "Ruhestand". Praktisch jedoch sind sie aktiver denn je. Das merke ich nicht zuletzt daran, dass ich sie kaum noch erreiche. Früher waren sie zwar oft beruflich verhindert, aber spätestens abends telefonisch kontaktierbar, wenn sie in ihrem Wintergarten den Tag ausklingen ließen oder einen Krimi schauten. War die Handlung spannend, wurde ich nach fünf Sekunden abgewürgt – aber immerhin wusste ich, wo sie sind.

Das ist nun anders. Neuerdings jetsetten die zwei durch Europa, haben ständig Termine, sind dauernd auf Achse. Meine pensionierten Eltern erinnern mich an Jungvögel, die entdeckt haben, wie weit und schnell sie fliegen können. Ich freue mich darüber. Wirklich. Nur wäre es schön, wenn sie ein bissi besser erreichbar wären.

Morgens und abends brauche ich es gar nicht erst versuchen. Entweder sie sind unterwegs oder sie ruhen sich gerade davon aus. Tagsüber wiederum befinden sich die Telefone oft an völlig anderen Orten als ihre Besitzer. Und erreiche ich einen Elternteil, wird das Gespräch meist vertagt, weil der andere mithören will. Dann beginnt der technische Teil. "Wieso sehen wir dich nicht?", höre ich, obwohl ich ganz normal angerufen habe. Also lege ich auf und starte einen Videochat.