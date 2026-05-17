Vor einiger Zeit bot mir ein Bekannter Karten für den Song Contest an. Keine Sekunde zögerte ich und hüpfte euphorisch zu meinem Dottore Amore. Gemütlich am Sofa drapiert, schmökerte er in einer Fachzeitschrift, auf der eine aufgeschnittene Niere abgebildet war. "Wir gehen zum Song Contest!", jubelte ich. Hinter der Niere versteckt, murmelte er: "Will ich das?" "Jeder will das!" Er seufzte. "Sind das wenigstens VIP-Karten?" – "Was?" – "Wenn ich da hin muss, will ich gut sitzen und die Künstler kennenlernen."

Baff schaute ich ihn an. "Du weißt aber schon, dass ich nicht der Bundespräsident bin und du nicht die First Lady?" Es dauerte, bis mein Herzensmann realisierte, dass es ein Privileg ist, den Song Contest live zu erleben. Wobei ich nicht weiß, ob er das selbst erkannte oder ihm seine Patienten wieder einmal die Welt erklärten. Urologen erfahren ja doch alles.

Mich allerdings rührt seine ursprüngliche Reaktion sogar ein bisschen. Offenbar stellt er sich mein Berufsleben glamouröser vor, als es ist. In seiner Fantasie bewege ich mich zwischen Häppchen, Champagner und Promis, während ich im Regionalzug sitze, wo das Glamouröseste der Pensionistinnenausflug ist, der Jausenbrote und Piccolo-Flascherln verteilt.