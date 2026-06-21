Vor zwei Jahren eröffnete uns ein Freund auf einer Party, dass er Vater werde. Und sagte ernst: "Mein Auto wird niemals dreckig sein. Denn auch mit Kind wird darin nie gegessen." Alle anderen Anwesenden waren bereits Eltern. Unsere Reaktion war bemerkenswert einheitlich: Wir lachten. Laut. Lange.

Seit wir Kinder hatten, steuerten wir alle keine Autos, sondern rollende Biotope. Wenn sich am Boden ein knirschender Teppich aus Haferriegelflocken und undefinierbaren Salzstangerlresten sammelt, ist mir das lieber, als bei jedem kleinen Hunger stehenbleiben zu müssen. Gelegentlich Aussaugen geht deutlich schneller. Also schlossen wir mit dem werdenden Vater eine Wette ab: Sobald sein Kind zwischen eineinhalb und drei Jahre alt ist – also ständig Hunger hat, selbst essen kann, dabei aber explosionsartig bröselt – dürfen wir unangekündigt sein Auto kontrollieren.

Bald wird es so weit sein, und ich bin ein wenig nervös. Nicht wegen des Wetteinsatzes. Ich fürchte vielmehr, mein geliebter, aber leider sauberkeitsfanatischer Dottore Amore könnte auf die Idee kommen, ein sauberes Familienauto wäre tatsächlich möglich. Er hat so hart daran gearbeitet, unseren automobilen Ausnahmezustand zu akzeptieren.