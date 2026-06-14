Für unseren Sohn ist diese WM das erste Fußball-Großereignis, das er bewusst wahrnimmt. Und sie verwirrt ihn. Seit er auf der Welt ist, hört er, dass die Squadra Azzurra die beste Nationalmannschaft der Welt ist. Doch nun ist Italien nicht dabei. Österreich schon.

Natürlich wuchs Bambino auch mit dem Bejubeln österreichischer Spiele auf, aber der Stolz seiner Schnitzi-Familie auf die eigene Mannschaft reichte noch nie an das Lobpreisen und Verehren heran, zu dem seine Pasta-Famiglia imstande ist. Im internationalen Vergleich fehlen uns Österreichern nicht nur gewichtige Titel, sondern auch das Talent zur hemmungslos ausgelebten Emotion.

Mein Dottore Amore erklärte unserem Sohn den italienischen Fußball wie folgt: "Auf Triumphe folgen tiefe Krisen!" 2006: Weltmeister. 2010 und 2014: Aus in der Vorrunde. 2018: nicht qualifiziert. 2021: Europameister. 2022 und 2026: nicht qualifiziert. Unser Sohn fragte: "Aber wieso heißt es bei uns dann immer, Italien hat die beste Mannschaft der Welt?" Der Dottore Amore lächelte. "Eben deshalb." In Italien liebt man den Fußball nicht, weil er zuverlässig glücklich macht.