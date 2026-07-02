Das „Thai Garden Resort“ in Pattaya

Rath Reist: Das „Thai Garden Resort“ in Pattaya

Das „Thai Garden Resort“ ist seit über vierzig Jahren eine urbane Oase im Urlaubsparadies Pattaya.

Kolumnen

02.07.26

Von Carsten K. Rath

Pattaya hat einen zwiespältigen Ruf: Das Urlaubsparadies mit seinen traumhaften Stränden ist auch für die Walking Street, eines der größten Rotlichtviertel der Welt, bekannt. Aber vor allem befindet sich hier ein einzigartiges Hotel, das thailändische Gastfreundschaft mit europäischer Hotelleriekunst vereint: das „Thai Garden Resort“. Es gehört dem deutschen Unternehmer Gerrit Niehaus und ist seit über vierzig Jahren eine urbane Oase.

Hier vergisst man, dass man sich in einer Millionenstadt befindet. Statt Wolkenkratzer ragen Palmen in den Himmel, der Garten mit bunten Blumen, alten Statuen und Bonsai-Bäumen ist makellos gepflegt, und durch das Grün schlängelt sich einer der größten Pools Thailands.

Rath Reist

Rath Reist

Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings „Die 101 besten Hotels“ für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Sonne, Strand, herzliche Gastfreundschaft

Den Strand erreicht man zu Fuß. Ich empfehle, direkt beim Hotel zu buchen: Man bekommt schönere Zimmer als die Pauschalreisenden. Die Preise sind unschlagbar: Ein geräumiges Doppelzimmer mit Frühstück für 100 Euro. Auch das Essen ist hervorragend: Hier habe ich das beste Cordon Bleu südlich von Österreich gegessen. Kein Wunder, dass das Hotel bei Fußballlegenden wie Dragoslav „Stepi“ Stepanović beliebt ist. Ich verstehe es sofort: Sonne, Strand, herzliche Gastfreundschaft, Entspannung pur – alles, was man sich von Thailand er- träumt, findet sich im „Thai Garden Resort“.

(kurier.at)  |  Stand:

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