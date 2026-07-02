Von Carsten K. Rath Pattaya hat einen zwiespältigen Ruf: Das Urlaubsparadies mit seinen traumhaften Stränden ist auch für die Walking Street, eines der größten Rotlichtviertel der Welt, bekannt. Aber vor allem befindet sich hier ein einzigartiges Hotel, das thailändische Gastfreundschaft mit europäischer Hotelleriekunst vereint: das „Thai Garden Resort“. Es gehört dem deutschen Unternehmer Gerrit Niehaus und ist seit über vierzig Jahren eine urbane Oase.

Hier vergisst man, dass man sich in einer Millionenstadt befindet. Statt Wolkenkratzer ragen Palmen in den Himmel, der Garten mit bunten Blumen, alten Statuen und Bonsai-Bäumen ist makellos gepflegt, und durch das Grün schlängelt sich einer der größten Pools Thailands.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings „Die 101 besten Hotels“ für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com