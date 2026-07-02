Rath Reist: Das „Thai Garden Resort“ in Pattaya
Das „Thai Garden Resort“ ist seit über vierzig Jahren eine urbane Oase im Urlaubsparadies Pattaya.
Von Carsten K. Rath
Pattaya hat einen zwiespältigen Ruf: Das Urlaubsparadies mit seinen traumhaften Stränden ist auch für die Walking Street, eines der größten Rotlichtviertel der Welt, bekannt. Aber vor allem befindet sich hier ein einzigartiges Hotel, das thailändische Gastfreundschaft mit europäischer Hotelleriekunst vereint: das „Thai Garden Resort“. Es gehört dem deutschen Unternehmer Gerrit Niehaus und ist seit über vierzig Jahren eine urbane Oase.
Hier vergisst man, dass man sich in einer Millionenstadt befindet. Statt Wolkenkratzer ragen Palmen in den Himmel, der Garten mit bunten Blumen, alten Statuen und Bonsai-Bäumen ist makellos gepflegt, und durch das Grün schlängelt sich einer der größten Pools Thailands.
Sonne, Strand, herzliche Gastfreundschaft
Den Strand erreicht man zu Fuß. Ich empfehle, direkt beim Hotel zu buchen: Man bekommt schönere Zimmer als die Pauschalreisenden. Die Preise sind unschlagbar: Ein geräumiges Doppelzimmer mit Frühstück für 100 Euro. Auch das Essen ist hervorragend: Hier habe ich das beste Cordon Bleu südlich von Österreich gegessen. Kein Wunder, dass das Hotel bei Fußballlegenden wie Dragoslav „Stepi“ Stepanović beliebt ist. Ich verstehe es sofort: Sonne, Strand, herzliche Gastfreundschaft, Entspannung pur – alles, was man sich von Thailand er- träumt, findet sich im „Thai Garden Resort“.
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