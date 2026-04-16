Rath reist: Hotel Bareiss im Schwarzwald – Luxus, der Maßstäbe setzt

Wenn Ingo Peters, Chef des Hamburger „Vier Jahreszeiten“, mit Familie im „Bareiss“ urlaubt, ist das das ultimative Gütesiegel. Er jettet nicht nach Dubai, er fährt in den Schwarzwald. Warum?

Warum die Elite im Schwarzwald eincheckt Weil er hier eine Qualität findet, die ein Profi seines Kalibers selten erlebt. Kürzlich entstanden im Haus elf neue Suiten. Britta Bareiss verzichtete auf externe Interieur-Gurus und schuf mit regionalen Handwerkern „Wohnzimmer“ mit Schwarzwald-Charme, ausgerichtet auf vier Generationen: Schalldichte Türen für Großeltern, die nachts ihr Refugium brauchen, oder separate Schlafzimmer für Paare. Die „Villa Kunterbunt“ ist ein echtes Kinderhaus, in das Pipi Langstrumpf sofort einziehen würde.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Diskretion und Dachterrasse Hier regiert Diskretion. Man sieht sich und man schweigt – souveränes Understatement als hohes Privileg für den Geldadel. Kulinarisch bleibt das Bareiss eine Ausnahmeerscheinung. Seit 18 Jahren hält Claus-Peter Lumpp drei Michelin-Sterne mit seiner „Lust- und Freudenküche“, wie Senior Hermann Bareiss es nennt. Dass das Haus den dritten „Michelin Key“ erhielt, ist der verdiente Ritterschlag für diese Exzellenz. Die Krönung: Hannes Bareiss wurde als „101 ICON Hotelier of the Year 2026“ geehrt.