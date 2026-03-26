Von Carsten K. Rath Punta Arenas atmet den Geist goldener Seefahrerepochen. Hier, am "Tor zur Antarktis", checke ich auf der "Ventus Australis" ein. Meine Kabine gleicht einer Freilichtbühne: Die riesige Panoramascheibe macht die wilde Landschaft zum ständigen Begleiter.

Die Organisation an Bord wirkt ein wenig militärisch, wenn die Crew wie Staatsgäste angekündigt wird. Ich applaudiere wie gewünscht und muss schmunzeln – ein Hauch weniger Pathos und etwas mehr Nahbarkeit stünden der Mannschaft gut zu Gesicht.

Die Legende einer Beere Das strikte "Digital Detox" ist eine asketische Prüfung – ich bin es gewohnt, immer online zu sein. Den dunklen Bildschirm entschädigt aber eine weit größere Inszenierung: Das tiefblaue Eis des Pia-Gletschers, der sich majestätisch ins Meer schiebt. Wir gleiten vorbei an massiven Eisfronten, die von den Entdeckern nach ihren Heimatländern benannt wurden.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com