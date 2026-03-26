Rath Reist: Logenplatz in den Fjorden Patagoniens
Eine Fahrt in den Fjorden Patagoniens an Board der "Ventus Australis".
Von Carsten K. Rath
Punta Arenas atmet den Geist goldener Seefahrerepochen. Hier, am "Tor zur Antarktis", checke ich auf der "Ventus Australis" ein. Meine Kabine gleicht einer Freilichtbühne: Die riesige Panoramascheibe macht die wilde Landschaft zum ständigen Begleiter.
Die Organisation an Bord wirkt ein wenig militärisch, wenn die Crew wie Staatsgäste angekündigt wird. Ich applaudiere wie gewünscht und muss schmunzeln – ein Hauch weniger Pathos und etwas mehr Nahbarkeit stünden der Mannschaft gut zu Gesicht.
Die Legende einer Beere
Das strikte "Digital Detox" ist eine asketische Prüfung – ich bin es gewohnt, immer online zu sein. Den dunklen Bildschirm entschädigt aber eine weit größere Inszenierung: Das tiefblaue Eis des Pia-Gletschers, der sich majestätisch ins Meer schiebt. Wir gleiten vorbei an massiven Eisfronten, die von den Entdeckern nach ihren Heimatländern benannt wurden.
Die Küche serviert dazu kulinarische Miniaturen. Beim "Glaciar Alemania" gibt es Bratwurst und Sauerkraut – ein herrlicher Kontrast zur erhabenen Ewigkeit Feuerlands. An der Bar genieße ich einen Calafate Sour, gekühlt mit tausende Jahre altem Gletschereis – eine super Idee! Wer von der Calafate-Beere kostet, kehrt wieder nach Patagonien zurück, besagt eine Legende. Während das Eis im Glas leise knackt, erliege ich dem Zauber dieses Versprechens.
Kommentare