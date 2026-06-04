Rath Reist: Hier erwachen die Maya zum Leben
Das "Nizuc Resort & Spa" in Cancun verbindet Maya-Tradition und Luxus.
Von Carsten K. Rath
Das "Nizuc Resort & Spa" lebt das Erbe der Maya: Jeder Mitarbeiter begrüßt einen persönlich und vollzieht die Geste "In Lak’ech". Die Hand geht zum Herzen – ein stilles Zeichen von Respekt und Verbundenheit. Mein Zimmer ist eine Hommage an die Hochkulturen Mesoamerikas. Warme Hölzer, edle Textilien und reliefartige Wandstrukturen formen eine klare, geometrische Ästhetik. Das Bad mit frei stehender Wanne und Walk-in-Dusche ist von Naturstein geprägt und atmet archaische Schlichtheit.
Anmut eines Maya-Palastes
Vom Balkon blicke ich auf den Urwald, lausche dem Meer – und komme zur Ruhe. Die Pool-Villen sind architektonische Meisterstücke. Im Zusammenspiel von Licht, Stein und filigranen Ornamenten entfaltet sich die erhabene Anmut eines Maya-Palastes. Im Signature-Restaurant "Ramona" zelebriert der Küchenchef ein Menü rund um die Prestige-Cuvées von Dom Pérignon.
Jede Kreation wird von einem sorgfältig abgestimmten Jahrgang begleitet – elegante Paarungen, die zart gegarten Yucatán-Fisch ebenso tragen wie moderne Interpretationen klassischer Mole. Im "Indochine" erzeugen monumentale Räume und geheimnisvolle Lichtspiele eine beinahe sakrale Atmosphäre. Beleuchtete Bäume ragen wie Palastwächter in den Nachthimmel. Im Spa öffnet sich eine stille, kraftvolle Welt. Alte Heiltraditionen verschmelzen mit moderner Wellness-Kultur.
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