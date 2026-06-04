Von Carsten K. Rath Das "Nizuc Resort & Spa" lebt das Erbe der Maya: Jeder Mitarbeiter begrüßt einen persönlich und vollzieht die Geste "In Lak’ech". Die Hand geht zum Herzen – ein stilles Zeichen von Respekt und Verbundenheit. Mein Zimmer ist eine Hommage an die Hochkulturen Mesoamerikas. Warme Hölzer, edle Textilien und reliefartige Wandstrukturen formen eine klare, geometrische Ästhetik. Das Bad mit frei stehender Wanne und Walk-in-Dusche ist von Naturstein geprägt und atmet archaische Schlichtheit.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Anmut eines Maya-Palastes Vom Balkon blicke ich auf den Urwald, lausche dem Meer – und komme zur Ruhe. Die Pool-Villen sind architektonische Meisterstücke. Im Zusammenspiel von Licht, Stein und filigranen Ornamenten entfaltet sich die erhabene Anmut eines Maya-Palastes. Im Signature-Restaurant "Ramona" zelebriert der Küchenchef ein Menü rund um die Prestige-Cuvées von Dom Pérignon.