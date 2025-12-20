Eine lächelnde Frau mit Sonnenbrille, dargestellt in einem Aquarell-Stil.

Polly Adlers Kolumne "Chaos de luxe": Chill dein Leben, du Opfer

Umarmung der neue Wurschtigkeit

Polly Adler
20.12.25

Kürzlich fand ich in einem Zettel-Riesengebirge einen Gutschein, ausgestellt vom Fortpflanz 2008: „Drei Monate nicht streiten: Bonustrack: Peace for Xmas.” Damals war sie 14 und ihre Pubertät hatte meine Nerven zu Seidenfäden malträtiert.

Empathie-Stromkreis total ausgeknipst, was sich in Dingen wie einer im Pizzakarton vergessenen Zahnspange niederschlug, die Muttchen dann hyperventilierend aus dem Altpapier zu fischen hatte. 

Oder Beruhigungsparolen ihrerseit wie „Chill dein Leben, du Opfer”, die mich erst recht auf „Hexenmodus” brachten. Vor allem in Kombi mit so einem arrogant-müdem Blick á la Sydney Sweeney. Inzwischen, Sargnagel, habe ich den Bachelor im Unterrichtsgegenstand Chillikofsky-Kunde gemacht. 

Ich stelle auf Durchzug. Einatmen, ausblenden. Rassismus light zum Kastanienreis bei der Familien-Jause? Boomer-Bashing von irgendwelchen teilalaphabetisierten Gen A-Repräsentanten, deren Hobby Brainrot auf Tiktok ist? Instagram-Glückspics aus den mondänsten Locations von jenen Bekannten, die gerade eine Megapleite, inklusive Entlassungen, hingelegt haben? 

Früher hätte ich noch drunter sowas geschrieben wie: „Bonne nuit, Marie Antoinette!” Oder bei jener Freundin, die 18 Filter bei jedem Posting über ihr Gesicht rattern lässt, so dass sie mittlerweile wie ihr eigener Fötus aussieht: „Hello, Benjamina Button!” 

Jetzt halte ich einfach meine Klappe und mich an das Entlastungs-Gesetz der Ezzes-Geberin Mel Robbins „Let Them!” Meine Entwicklungshilfe an der Menschheit ist abgeschlossen. Und ab auf den Zentralfriedhof.  Nach dem Besuch der schmerzliche Vermissten gehe ich auf ein Burenhäutl zu dem Würstlstand vor dem EIngangstor, der die schöne Aufschrift trägt: „Weil’s scho‘ wurscht ist.” Parole 2026.

Pollys Silvestershow am 31. 12 um 11 Uhr im Rabenhof

pollyadler.at, polly.adler@kurier.at 

Polly Adler

Über Polly Adler

Polly Adler steht als Chaos-de-luxe-Kolumnistin auf dem satirischen Beobachtungsposten von Alltags-Irrsinn, Beziehungs-Herausforderungen und Brutpflege. Hinter dem Pseudonym versteckt sich die Wiener Journalistin Angelika Hager. Aus Polly Adlers verrückter Welt entstanden inzwischen acht Bücher, eine TV-Serie und diverse Bühnen-Shows, aktuell „Knietief im Glamour”: die Polly-Adler-Show im Rabenhof. Jeden Sonntag um 11 Uhr.

