"Du bist sowas von am Spektrum", meinte der Fortpflanz. Ich sah von meinem Laptop hoch: "Neurodivergent in welche Richtung, Frau Doktor?" Neurodivergent und Spektrum gehören neuerdings zum psychobesessenen Favoritenvokabular der Gen Z, die sich ja bekanntlich enthusiastisch-inflationär ADHS-Eigendiagnosen ausstellt.

Ich bin voller Empathie, für jene, die in Mitleidenschaft gezogen sind, aber manche tragen eine kleine Konzentrationsunfähigkeit wie eine Diagnose-Monstranz vor sich her. "Das Spektrum geht von Selbstaufgabe bis Selbstzerfleischung" fuhr die, der ich das Leben geschenkt habe, fort: "Macht ein Leben ohne dieses Geschreibsel für dich irgendeinen Sinn?"

Ich konzentriere mich voll darauf, laut schweigend beleidigt zu sein. Und dachte an den Satz von Konstantin Wecker: "Man ist nicht annähernd so besonders, wie man glaubt." Sprich: was ich wann schreibe, ist natürlich für den Weltenlauf so wurscht wie nur. Ich beschloss, die Vanillesauce der Versöhnlichkeit über uns zu schütten: "Vielleicht hast du ja recht und eure Verve für Freizeitgestaltung und eine Life-Life-Balance ist der klügere Weg als diese fröhliche Selbstausbeutung, die mich durch die Wiesen treibt."