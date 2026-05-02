Eine lächelnde Frau mit Sonnenbrille, dargestellt in einem Aquarell-Stil.

Polly Adlers "Chaos de luxe": "Bitte in die Balenciaga reden"

Mutti ist am Spektrum

Polly Adler
Kolumnen

von Polly Adler

02.05.26

"Du bist sowas von am Spektrum", meinte der Fortpflanz. Ich sah von meinem Laptop hoch: "Neurodivergent in welche Richtung, Frau Doktor?" Neurodivergent und Spektrum gehören neuerdings zum psychobesessenen Favoritenvokabular der Gen Z, die sich ja bekanntlich enthusiastisch-inflationär ADHS-Eigendiagnosen ausstellt.

Ich bin voller Empathie, für jene, die in Mitleidenschaft gezogen sind, aber manche tragen eine kleine Konzentrationsunfähigkeit wie eine Diagnose-Monstranz vor sich her. "Das Spektrum geht von Selbstaufgabe bis Selbstzerfleischung" fuhr die, der ich das Leben geschenkt habe, fort: "Macht ein Leben ohne dieses Geschreibsel für dich irgendeinen Sinn?"

Ich konzentriere mich voll darauf, laut schweigend beleidigt zu sein. Und dachte an den Satz von Konstantin Wecker: "Man ist nicht annähernd so besonders, wie man glaubt." Sprich: was ich wann schreibe, ist natürlich für den Weltenlauf so wurscht wie nur. Ich beschloss, die Vanillesauce der Versöhnlichkeit über uns zu schütten: "Vielleicht hast du ja recht und eure Verve für Freizeitgestaltung und eine Life-Life-Balance ist der klügere Weg als diese fröhliche Selbstausbeutung, die mich durch die Wiesen treibt."

Später frönten wir der Neigungsgruppe "Guilty Pleasures", gingen traut in "Der Teufel trägt Prada 2" und waren voll d’accord, dass sich die Vogue-Domina an der Arbeitsmoral der Gen Z die kloweißen Zähne ausgebissen hätte. Wahrscheinlich hätte eine freche Praktikantin irgendwann sinngemäß folgende Wiener Wuchtel angesichts der dreisten Anforderungen zurückgeschossen: "Bitte, reden Sie’s mir in Ihre Balenciaga und dann stellen’s die in Ihren Maybach." That’s all.

"Mamacholie"- Pollys Muttertagsspecial am 10. Mail um 11 Uhr im Rabenhof: mit Sigrid Hauser & Sona MacDonald.

(kurier.at)  |  Stand:
Polly Adler

Über Polly Adler

Polly Adler steht als Chaos-de-luxe-Kolumnistin auf dem satirischen Beobachtungsposten von Alltags-Irrsinn, Beziehungs-Herausforderungen und Brutpflege. Hinter dem Pseudonym versteckt sich die Wiener Journalistin Angelika Hager. Aus Polly Adlers verrückter Welt entstanden inzwischen acht Bücher, eine TV-Serie und diverse Bühnen-Shows im Wiener Rabenhoftheater, die nächste Premiere ist für den Herbst 2026 geplant. Kürzlich erschien der erste Polly-Adler-Krimi „Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade” bei Ueberreuter.

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