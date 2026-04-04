Ostern ante portas. Ich sollte eigentlich im gechillten Häschen-trifft-Bienchen-Modus wummern. Den frisch geschlüpften Neffen wiegen, froh sein, dass es den 80-plus-Eltern gut geht und die Immer-hast-du-nie...-Debatten mit meinem von einem Berliner Psychoanalytiker aufgehetzten Fortpflanz kurz ins Tiefkühlfach legen. Der übrigens der Meinung ist, dass ich die diskussionswürdigste Mutter aller Zeiten bin, weil ich es gewagt habe, einen Fulltime-Job neben der Brutaufzucht zu tätigen. So egoistisch von mir!

Leider habe ich den Fehler begangen und mir die Netflix-Doku "Into The Manosphere" reingezogen, wo der Filmjournalist Louis Theroux stumpfsinnige Testosteron-Strizzerln besucht, die es mit Frauenverachtung, Proteindrinks und Ego-Boostern von Sprüchen zu ganzen Follower-Armeen und Millionen gebracht haben. Die letzten Zuckungen des Patriarchats, versuche ich mich zu trösten, funktioniert aber nicht, weil die sind alle unter 40 und können noch lange böllern. Da ruft mich meine Tochter heulend an.

Sie sei eben mit einem Bekannten und ihrer Freundin in einem Taxi eines Unternehmens mit dem Anfangsbuchstaben B gefahren. Als sie mit ihrer Begleitung eine Diskussion über eine Petitesse angezettelt hatte, zuckte der Fahrer aus. In dem Land, wo er her käme, dürfe man so nicht mit Männern reden. Da sei Respekt gefragt. Als er von ihrem Begleiter zurechtgewiesen wurde, brüllte er los: "Was geht mit dir, du Schwuchtel!"