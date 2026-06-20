Hat irgendjemand einen heterosexuellen Freund für mich über? Im Ernst jetzt: Mit Frauenfreundschaften bin ich gesegnet, aber meine männlichen Herzibinkis sind alle schwul. Kein Cis-Normativer in Sicht, der mir Tauchgänge in die männliche Psyche anbieten könnte. Die großen, alten Männer, die mein Leben mit Schmäh und Unfug bereicherten, sind leider alle schon abgetreten. Offensichtlich ist regelmäßiger Alkoholkonsum doch nicht so vitaminhaltig, wie wir erhofft hatten. In der Regel sind die Verzauberten ja mehr Mädchen als man selbst. Und mindestens so lustig.

Vielleicht bin ich einfach nur eine solche Klischee-Kerstin, gebrainwashed von den Hollywood-Komödien, wo jede von Dating-Fatigue erschlaffte Enddreißigerin von ihrem textilmäßig rosalastigen GBF (gay best friend) an die Lebensmut-Zapfsäule gehängt wird? Aber meine GBFs verstehen mich einfach viel besser, finden Ottolenghi inzwischen "so yesterday", sind immer auf dem Letztstand, was Serien und feinnervige Literatur betrifft und würden outfitmäßig nie zu lautem Versace greifen. Dries Van Noten eher oder stilles Kaschmir.