Drama, Baby. Sie umklammerte ihre Matcha-Kokos-Brühe so fest wie einst einen Gin’n’Tonic. Man kann sich einfühlen: Nach elf Jahren Beziehung war das Kontaktfallbeil hinuntergeschnellt. Der Mann hatte meine Freundin offensichtlich auf allen Möglichkeiten blockiert.

Und nicht nur das: Der fahnenflüchtige Feigling hatte auch eine neue Telefonnummer. Denn die Detektiv-App, die meine Trümmerfreundin zur Kontrolle seines Verbleibs auf ihrem Gerät installiert hatte, war ebenso mausetot.

Wie eine überambitionierte "Tatort"-Kommissarin stellte ich die Motivfrage: "Hast du ihm ein Hochzeitsultimatum gestellt? Ihn zu oft gefragt: Woran denkst du gerade?" Sie schüttelte den Kopf: "Nichts von alldem. Ich hab’ auch den Kinderwunsch gekillt und nicht mehr zu weinen begonnen, wenn ich eine Macchiato-Mum mit einem Bugaboo und dieser Platz-da-ich-habe-Leben-geschenkt-Arroganz vorbeistolzieren sah. Ich habe alles richtig gemacht."

Ok, aber ... das behielt ich für mich: Dick aufgetragene Anstrengung, keinerlei Irritationen hervorzurufen, setzt andere unter noch mehr Stress. Und die Bugaboo-Phobikerin konnte prinzipiell ordentlich anstrengend sein.

Dauernd wollte sie auch von mir wissen "Wollen wir was machen?" Und mir geht es da ein bisschen wie den Loriot-Herren, die angesichts solcher Zeit-mit-Inhalt-füllen-Terroristinnen nur seufzen: "Ich will einfach nur sitzen." Und Lesen. Und mit Gänseblümchen in den Dialog treten. Und mir eine koreanische Gesichtsmaske überziehen.