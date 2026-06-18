In Luzern fasziniert das Zusammenspiel der Epochen: Die Altstadt ist mittelalterlich geprägt, die Promenade glänzt in prachtvoller Belle Époque. Das " Mandarin Oriental Palace " ist ein Paradebeispiel dieser Ära und eine Verbeugung vor dem Visionär Franz Josef Bucher, der 1906 mit dem "Hotel Palace" seinen Traum eines mediterranen Rückzugsortes verwirklichte. Buchers Sinn für das Besondere prägt das Haus bis in die Gegenwart und zieht Weltstars an.

Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Auch Musiklegenden wie Elton John oder Beyoncé genossen aus ihren Suiten schon den Blick auf den Vierwaldstättersee und die Alpen. Heute führt das Haus der sympathische Hoteldirektor Matthias Kindl.

Geschichte und Schweizer Know-how

Überall im Haus begegnen einem subtile asiatische Einflüsse. Schmetterlingsintarsien in den Möbeln oder Schrankgriffe aus Leder erinnern an die Wurzeln der "Mandarin Oriental Gruppe". Der Marmorboden aus Carrara und Nero Marquina bildet einen luxuriösen Kontrast zu den weichen Naturmotiven an den Wänden.