Rath Reist: Das Luxushotel "Villa La Massa" - wo Ruhe zum Erlebnis wird

Umgeben von uraltem Grün und der toskanischen Hügellandschaft lädt mich die „Villa La Massa“ dazu ein, die entschleunigte Seite der Region zu erleben. Das Anwesen aus dem 13. Jahrhundert, einst Landsitz florentinischer Familien, gehört heute zur „Villa d’Este“-Gruppe und verbindet historische Substanz mit einer persönlichen, entspannten Form von Luxus. Fresken und Gewölbe prägen das Haus bis heute.

Sie schaffen eine Atmosphäre, in der die toskanische Geschichte spürbar bleibt.