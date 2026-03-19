Rath Reist: Das Luxushotel "Villa La Massa" - wo Ruhe zum Erlebnis wird
Sanfte toskanische Hügel, ausgefallene Fresken und italienische Gelassenheit: Warum Ruhe in der „Villa La Massa“ zum Erlebnis wird.
Umgeben von uraltem Grün und der toskanischen Hügellandschaft lädt mich die „Villa La Massa“ dazu ein, die entschleunigte Seite der Region zu erleben. Das Anwesen aus dem 13. Jahrhundert, einst Landsitz florentinischer Familien, gehört heute zur „Villa d’Este“-Gruppe und verbindet historische Substanz mit einer persönlichen, entspannten Form von Luxus. Fresken und Gewölbe prägen das Haus bis heute.
Sie schaffen eine Atmosphäre, in der die toskanische Geschichte spürbar bleibt.
Besonders reizvoll: die Lage
Pisa erreiche ich in einer Stunde, das historische Zentrum von Florenz in einer Viertelstunde und den Flughafen in rund zwanzig Minuten. Gleichzeitig ist das Fünf-Sterne-Hotel so tief in die Landschaft eingebettet, dass ich den Trubel der Stadt ausblenden kann
Bühne für Genuss, Spa und Entspannung
Die 51 Zimmer verteilen sich auf fünf Gebäude mit teils klassischer Renaissance-Anmutung. In den frisch renovierten Bereichen dominiert feines toskanisches Handwerk. Der Innenhof bietet einen ruhigen Außenbereich für entspannte Stunden. Im Restaurant „Il Verrocchio“ genieße ich modern interpretierte toskanische Klassiker, viele davon mit Zutaten aus dem eigenen Garten. Der „Arno Spa“ in den historischen Kellergewölben rundet meinen Aufenthalt ab.
Ich wünsche mir, dass das Haus künftig das ganze Jahr über geöffnet ist, diese einzigartige Kulisse bietet eine Bühne für jede Saison.
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