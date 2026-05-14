Rath Reist: In diesem Luxushotel residiert das beste Restaurant
Im Luxushotel "Les Trois Rois" in Basel befinde sich laut "La Liste"-Ranking das beste Restaurant der Welt.
Von Carsten K. Rath
Es heißt, wer im "Les Trois Rois" absteigt, schreibt Geschichte – oder springt betrunken von der Hotelterrasse. Das Gerücht hält sich hartnäckig: Nach einem Konzert in Basel sollen die Rolling Stones diese unorthodoxe Abkühlung gewählt haben.
In der Basler Hotelikone, in der schon Goethe, der Dalai Lama oder Bryan Adams residierten, gehört ein Schuss Extravaganz zum guten Ton. Der Kopfbau des Hotels strahlt nach zweijähriger Renovierung in klassischer Eleganz. Bewährte Grandezza verbündet sich mit modernem Design: Kräftige Akzente und eine kluge Lichtregie verleihen dem französischen Flair der Zimmer eine elegante Tiefe.
Tradition trifft auf zeitlose Bewegung
Von einem Basler Kunsthandwerker mundgeblasen sind die Glaspendelleuchten, die auch die "Suite de Rois" prägen. Einen meditativen Gegenpol bildet das neue "Seijaku Spa" im japanischen Stil. Das kulinarische Herz schlägt im "Cheval Blanc" – vom Restaurant-Ranking "La Liste" zur weltweiten Nummer 1 unter 1.000 Restaurants gekürt. Starkoch Peter Knogl, der seit Jahren 3-Sterne-Michelin kocht ist ein Magier der Saucen.
Der Service? "Gute alte Schule" mit silbernen Kandelabern, Käsewagen und einer Pendeluhr, die alle halbe Stunde schlägt. Unter General Manager Mark Jacob beweist das "Les Trois Rois" Mut. Es ruht sich nicht auf der Reputation des Hauses aus, sondern bleibt – wie die Stones – zeitlos in Bewegung.
Kommentare