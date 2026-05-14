Von Carsten K. Rath Es heißt, wer im "Les Trois Rois" absteigt, schreibt Geschichte – oder springt betrunken von der Hotelterrasse. Das Gerücht hält sich hartnäckig: Nach einem Konzert in Basel sollen die Rolling Stones diese unorthodoxe Abkühlung gewählt haben.

In der Basler Hotelikone, in der schon Goethe, der Dalai Lama oder Bryan Adams residierten, gehört ein Schuss Extravaganz zum guten Ton. Der Kopfbau des Hotels strahlt nach zweijähriger Renovierung in klassischer Eleganz. Bewährte Grandezza verbündet sich mit modernem Design: Kräftige Akzente und eine kluge Lichtregie verleihen dem französischen Flair der Zimmer eine elegante Tiefe.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Tradition trifft auf zeitlose Bewegung Von einem Basler Kunsthandwerker mundgeblasen sind die Glaspendelleuchten, die auch die "Suite de Rois" prägen. Einen meditativen Gegenpol bildet das neue "Seijaku Spa" im japanischen Stil. Das kulinarische Herz schlägt im "Cheval Blanc" – vom Restaurant-Ranking "La Liste" zur weltweiten Nummer 1 unter 1.000 Restaurants gekürt. Starkoch Peter Knogl, der seit Jahren 3-Sterne-Michelin kocht ist ein Magier der Saucen.