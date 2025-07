Vea Kaisers Kolumne: Date-Night mit Hund und …?

Während wir Drinks und Vorspeisen genossen, ruhte der Bepfotete zu unseren Füßen und schien es zu genießen, das einzige Familienmitglied unter dem Tisch zu sein.

Nach der Hauptspeise wurde er unruhig. Immer wieder sprang er auf, spannte den Körper an, riss an der Leine. Gerade als ich mich beschweren wollte, den Fellfreund mitgenommen zu haben, sah ich, was ihn so nervös machte: Eine kleine graue Maus huschte an der Wand entlang.