Rath reist: Luxus und Stille in der Goldenen Rose Karthaus im Schnalstal

Von Carsten K. Rath Tief im Südtiroler Schnalstal wird mir klar, wie luxuriös Ruhe sein kann. Im 200-Seelen-Dorf Karthaus gründeten Mönche im Mittelalter ein Kloster und schwiegen fortan. Die Stille innerhalb der Mauern überdauerte Jahrhunderte. Ein Echo dieser klösterlichen Aura spüre ich in der „Goldenen Rose Karthaus“.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Gastgeber Stefania und Paul Grüner haben ein Juwel geschaffen, das luxuriöse Eleganz und alpine Einfachheit perfekt ausbalanciert. Mein Zimmer empfängt mich mit Holzdielenböden und viel Licht, das durch große Fenster flutet. Eine Privatsauna veredelt das offene Bad, auf der Terrasse dampft der Whirlpool.

Sechs-Gänge-Menü „Silentium“ Das Südtirol-Feeling setzt sich am Gaumen fort. Das Sechs-Gänge-Menü „Silentium“ ist eine kulinarische Hommage an das klösterliche Erbe. Die Komposition vereint das Beste der Region: Wildbret aus den heimischen Schnalstaler Wäldern und frisches Gemüse aus dem eigenen Garten.