Das "1 Hotel South Beach" in Miami pulsiert, ist laut und lebendig – zur Kunstmesse "Art Basel" (heuer 4. bis 6. 12.) ist das Haus noch einmal spürbar elektrisiert. Alles ist "busy", aber auf eine entspannte poppige Art, die man nur in Miami findet. Auch in meinem Zimmer denkt man nicht im Kleinformat. Die Minibar ist randvoll: Snacks, Getränke, fast wie ein Mini-Supermarkt – amerikanischer geht es kaum.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Wie aus einem Schwarz-Weiß-Film Das Design verbindet helles Holz, organische Formen und warme Texturen: ein wenig Bali, ein wenig Südostasien, dazu die Leichtigkeit Miamis. Draußen zeigt sich das Hotel von seiner eindrucksvollsten Seite. Spazieren an einem der schönsten Strände der Welt und zum Entspannen stehen Liege, Schirm und Sonnencreme bereit. Im Herzen des Hotels verführt die "Aviv-Bar" mit israelischer Küche und ausgefeilten Cocktails. Das "Watr at the 1 Rooftop" überrascht mit japanisch inspirierten Meeresfrüchten und einem atemberaubenden Weitblick.