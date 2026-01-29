Rath reist: Das "1 Hotel South Beach" in Miami
Design, Strand und Rooftop-Eleganz: Das "1 Hotel South Beach" im vibrierenden Miami.
Das "1 Hotel South Beach" in Miami pulsiert, ist laut und lebendig – zur Kunstmesse "Art Basel" (heuer 4. bis 6. 12.) ist das Haus noch einmal spürbar elektrisiert. Alles ist "busy", aber auf eine entspannte poppige Art, die man nur in Miami findet. Auch in meinem Zimmer denkt man nicht im Kleinformat. Die Minibar ist randvoll: Snacks, Getränke, fast wie ein Mini-Supermarkt – amerikanischer geht es kaum.
Wie aus einem Schwarz-Weiß-Film
Das Design verbindet helles Holz, organische Formen und warme Texturen: ein wenig Bali, ein wenig Südostasien, dazu die Leichtigkeit Miamis. Draußen zeigt sich das Hotel von seiner eindrucksvollsten Seite. Spazieren an einem der schönsten Strände der Welt und zum Entspannen stehen Liege, Schirm und Sonnencreme bereit. Im Herzen des Hotels verführt die "Aviv-Bar" mit israelischer Küche und ausgefeilten Cocktails. Das "Watr at the 1 Rooftop" überrascht mit japanisch inspirierten Meeresfrüchten und einem atemberaubenden Weitblick.
Im "Morenos", nur zwei Blocks weiter, finde ich das alte Miami: kubanische Küche, einfache Holztische, Mojitos. Die Szenerie könnte aus einem Schwarz-Weiß-Film stammen, die Atmosphäre ist herzlich und authentisch. Nachts in der Rooftop-Bar wirkt das "South Beach" wie eine Parallelwelt – ein lauter, exzessiver Melting Pot, der sich selbst und das Leben feiert. Rooftop-Eleganz über dem vibrierenden South Beach: einfach bigger, louder, brighter.
