Rath Reist: Luxus-Expedition in die Antarktis
Zwischen Eisbergen, Pinguinen und Panorama-Spa: Eine Luxus-Expedition ans Ende der Welt.
Von Carsten K. Rath
In Ushuaia, der südlichsten Stadt der Erde, checke ich auf der "HANSEATIC inspiration" ein. Das ist kein gewöhnliches Schiff. Es ist ein schwimmendes Fünf-Sterne-Refugium mit allen Annehmlichkeiten eines Luxushotels. Meine Kabine ist eine Meisterleistung maritimen Designs.
Nach kräftezehrender Exkursion durch peitschende Gischt lerne ich den Luxus beheizbarer Wände im Marmorbad zu schätzen. Parkas und Handschuhe trocknen in Rekordzeit, während ich bei einem Glas Wein auf dem Balkon beobachte, wie das Schiff meterdicke Eisschollen durchbricht.
Königspinguine und Sauna mit Panorama
Der Rhythmus der 20-tägigen Reise schwankt zwischen archaischem Abenteuer und Entspannung an Bord. Wenn die wendigen Zodiaks mich durch stürmische Winde an die schroffen Klippen der Falklandinseln oder zu den gewaltigen Königspinguin-Kolonien Südgeorgiens bringen, spüre ich die Freiheit, die Welt in einem anderen Rhythmus zu entdecken.
Meinen Ruhepol finde ich im Spa auf Deck 8. In der Sauna mit bodentiefer Panoramaverglasung weicht die Anspannung der Exkursionen einer tiefen Wärme, während draußen am Horizont Wale durch die Gischt brechen. Auf der „HANSEATIC inspiration“ ist Luxus kein Überfluss, sondern bietet Raum für ein ungestörtes Naturerlebnis. Antarktis auf Sterneniveau – die Reise bis ans Ende der Welt lässt mich beseelt zurück.
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