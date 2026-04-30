Rath Reist: Luxus-Expedition in die Antarktis

Von Carsten K. Rath In Ushuaia, der südlichsten Stadt der Erde, checke ich auf der "HANSEATIC inspiration" ein. Das ist kein gewöhnliches Schiff. Es ist ein schwimmendes Fünf-Sterne-Refugium mit allen Annehmlichkeiten eines Luxushotels. Meine Kabine ist eine Meisterleistung maritimen Designs.

Nach kräftezehrender Exkursion durch peitschende Gischt lerne ich den Luxus beheizbarer Wände im Marmorbad zu schätzen. Parkas und Handschuhe trocknen in Rekordzeit, während ich bei einem Glas Wein auf dem Balkon beobachte, wie das Schiff meterdicke Eisschollen durchbricht.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Königspinguine und Sauna mit Panorama Der Rhythmus der 20-tägigen Reise schwankt zwischen archaischem Abenteuer und Entspannung an Bord. Wenn die wendigen Zodiaks mich durch stürmische Winde an die schroffen Klippen der Falklandinseln oder zu den gewaltigen Königspinguin-Kolonien Südgeorgiens bringen, spüre ich die Freiheit, die Welt in einem anderen Rhythmus zu entdecken.