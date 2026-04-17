WM-Helden: Nicolas Seiwald im Portrait
Der 24-Jährige ist bei Ralf Rangnick gesetzt und wird wohl jede WM-Partie bestreiten, sofern er nicht verletzt oder gesperrt ist. Den neunten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Mittelfeld
- Jahrgang: 2001
- Aktueller Verein: RB Leibzig
- Größe: 1,80 m
- Posch im Nationalteam: 16 Spiele, 1 Tore, 27 Siege, 8 Unentschieden, 11 Niederlagen
Der Jüngste
Seiwald ist als Jüngster von drei Brüdern in Kuchl, 25 Kilometer südlich der Stadt Salzburg, aufgewachsen. Bruder Maximilian spielt für Regionalligist SV Kuchl, Bruder Raphael ist DJ.
Auszeichnung
In der Saison 2022/’23 wurde Seiwald zum Spieler der Saison in der Bundesliga und wechselte daraufhin zu RB Leipzig nach Deutschland.
Der Dauerbrenner
Seiwald ist Rangnicks Liebling und spielt einfach immer. Der 24-Jährige hat sage und schreibe 31 Länderspiele in Serie über die volle Zeit gespielt. Zuletzt gegen Südkorea stand er erstmals seit 36 Länderspielen nicht in der Startelf, nur weil der Teamchef vor der WM andere Spieler testen wollte.
Umzieher
Mit 22 wechselte er 2023 von Salzburg zu Leipzig. Damals war er im ÖFB-Team schon Fixstarter und wohnte noch im Elternhaus. In Leipzig übernahm er die Wohnung von Konrad Laimer, der zu den Bayern ging.
Vergeben
Nicolas Seiwald ist mit Freundin Paula schon seit mehreren Jahren zusammen. Sie studiert in Salzburg und ist daher nur ab und zu in Leipzig. Nachwuchs gibt es noch keinen.
Teil 10/20 des Gewinnspielcodes:
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Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier.
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