WM-Helden: Nicolas Seiwald im Portrait

Steckbrief Position: Mittelfeld

Mittelfeld Jahrgang: 2001

2001 Aktueller Verein: RB Leibzig

RB Leibzig Größe: 1,80 m

1,80 m Posch im Nationalteam: 16 Spiele, 1 Tore, 27 Siege, 8 Unentschieden, 11 Niederlagen

Der Jüngste Seiwald ist als Jüngster von drei Brüdern in Kuchl, 25 Kilometer südlich der Stadt Salzburg, aufgewachsen. Bruder Maximilian spielt für Regionalligist SV Kuchl, Bruder Raphael ist DJ.



Auszeichnung In der Saison 2022/’23 wurde Seiwald zum Spieler der Saison in der Bundesliga und wechselte daraufhin zu RB Leipzig nach Deutschland.



Der Dauerbrenner Seiwald ist Rangnicks Liebling und spielt einfach immer. Der 24-Jährige hat sage und schreibe 31 Länderspiele in Serie über die volle Zeit gespielt. Zuletzt gegen Südkorea stand er erstmals seit 36 Länderspielen nicht in der Startelf, nur weil der Teamchef vor der WM andere Spieler testen wollte.

Umzieher Mit 22 wechselte er 2023 von Salzburg zu Leipzig. Damals war er im ÖFB-Team schon Fixstarter und wohnte noch im Elternhaus. In Leipzig übernahm er die Wohnung von Konrad Laimer, der zu den Bayern ging.



Vergeben Nicolas Seiwald ist mit Freundin Paula schon seit mehreren Jahren zusammen. Sie studiert in Salzburg und ist daher nur ab und zu in Leipzig. Nachwuchs gibt es noch keinen.

