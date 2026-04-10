WM-Helden: Marco Friedl im Portrait

Steckbrief Position: Verteidiger

Verteidiger Jahrgang: 1998

1998 Aktueller Verein: Werder Bremen

Werder Bremen Größe: 1,87 m

1,87 m Posch im Nationalteam: 10 Spiele, 0 Tore, 7 Siege, 0 Unentschieden, 3 Niederlagen

Ballbub Als Zehnjähriger wechselte Friedl von Kufstein zu den Bayern, bald darauf wurde er in der Champions League als Ballbub eingesetzt und warf seinem Idol David Alaba mehrmals den Ball zu. Heute sind sie Teamkollegen.

Ehrenmann 2018 kam Friedl als 20-Jähriger von den Bayern zu Werder Bremen, seit 2022 ist er Kapitän und dem Verein längst sehr verbunden. Das zeigte sich erst kürzlich im Jänner, als Wolfsburg den Tiroler um 10 Millionen Euro verpflichten wollte. Friedl sagte sofort ab, weil er Bremen im Abstiegskampf nicht im Stich lassen wollte.

Stürmer Heute ist Marco Friedl Innenverteidiger. Das war lange Zeit ganz anders. Erst im Alter von 16 Jahren wurde er bei den Bayern zum Verteidiger umfunktioniert.

Vater Friedl ist schon viele Jahre mit Freundin Ana liiert. Im Jahr 2024 bekam das Paar einen Sohn. Sein Privatleben hält der 28-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Verwechselt Im August verlor Bremen in Frankfurt 1:5. Friedl tauschte danach sein Dress mit einem Frankfurter und wurde beim folgenden TV-Interview für diesen gehalten. Die Reporterin gratulierte ihm zum Sieg.