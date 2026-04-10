WM-Helden: Marco Friedl im Portrait
Der 28-jährige Tiroler war einst David Alabas Ballbub in der Champions League. Heute ist er sein Kollege im Nationalteam und ein Ehrenmann. Den neunten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Verteidiger
- Jahrgang: 1998
- Aktueller Verein: Werder Bremen
- Größe: 1,87 m
- Posch im Nationalteam: 10 Spiele, 0 Tore, 7 Siege, 0 Unentschieden, 3 Niederlagen
Ballbub
Als Zehnjähriger wechselte Friedl von Kufstein zu den Bayern, bald darauf wurde er in der Champions League als Ballbub eingesetzt und warf seinem Idol David Alaba mehrmals den Ball zu. Heute sind sie Teamkollegen.
Ehrenmann
2018 kam Friedl als 20-Jähriger von den Bayern zu Werder Bremen, seit 2022 ist er Kapitän und dem Verein längst sehr verbunden. Das zeigte sich erst kürzlich im Jänner, als Wolfsburg den Tiroler um 10 Millionen Euro verpflichten wollte. Friedl sagte sofort ab, weil er Bremen im Abstiegskampf nicht im Stich lassen wollte.
Stürmer
Heute ist Marco Friedl Innenverteidiger. Das war lange Zeit ganz anders. Erst im Alter von 16 Jahren wurde er bei den Bayern zum Verteidiger umfunktioniert.
Vater
Friedl ist schon viele Jahre mit Freundin Ana liiert. Im Jahr 2024 bekam das Paar einen Sohn. Sein Privatleben hält der 28-Jährige weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.
Verwechselt
Im August verlor Bremen in Frankfurt 1:5. Friedl tauschte danach sein Dress mit einem Frankfurter und wurde beim folgenden TV-Interview für diesen gehalten. Die Reporterin gratulierte ihm zum Sieg.
Teil 10/20 des Gewinnspielcodes:
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Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier.
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