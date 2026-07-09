Der Controller bleibt am Couchtisch liegen, trotzdem ballern sich die Figuren aus der Videospielwelt durch den Bildschirm. Es ist noch gar nicht so lange her, dass Fallout (Amazon Prime) mit seiner postatomaren Ödnis, dem Retrofuturismus im 50er-Stil und den verstrahlten Ghul-Zombies eine zweite Staffel bekommen hat, eine dritte ist schon in Produktion. Und auch bei The Last of Us (HBO/WOW), wo eine Pilz-Epidemie die Welt kippen lässt und zombieartige Infizierte die letzten Menschen jagen, ist Staffel drei bestätigt.

Die Gründe liegen auf der Hand. Die Kids von damals, die mit den ersten großen Games groß wurden, sind heute oft um die 50. Und genau diese Altersgruppe ist für Streamingdienste pures Gold. Computerspiele sind starke Marken Dazu kommt: Computerspiele sind längst globale Marken. Sie bringen ihr Publikum, bestehend aus Millionen Fans, gleich mit. Ein besseres Startkapital gibt es für eine Serie kaum. Halo, Devil May Cry, Twisted Metal ... die Liste ließe sich lange fortsetzen.

Wie Entertainment Weekly berichtete, gab die Kundschaft allein in den USA im Jahr 2025 satte 60,7 Milliarden US-Dollar für Videospiele aus. Das sind deutlich mehr als die 8,87 Milliarden US-Dollar, die im selben Zeitraum insgesamt in Kinotickets flossen. Der „Super Mario Galaxy Movie“, basierend auf dem Nintendo-Klassiker, ist sechs Monate nach Start im Frühling bereits der erfolgreichste Film des Jahres. Kein Wunder, dass 2028 die Verfilmung des Ego-Shooters Call of Duty in die Kinos kommen soll. Das Drehbuch kommt von Taylor Sheridan, der für das Universum der Western-Serie Yellowstone verantwortlich war. Schlimmste Filme aller Zeiten Dabei war das nicht immer so. Die Rechnung „Computerspiel und Leinwand gleich Hit“ ging lange nicht auf. Oft war das Ergebnis eher fad bis peinlich. Street Fighter von 1994 mit Jean-Claude Van Damme gilt bis heute als mau. Von Uwe Boll, gerne als „schlechtester Regisseur der Welt“ verspottet, gar nicht zu sprechen: Mit Adaptionen wie House of the Dead, Alone in the Dark oder Far Cry lieferte er Filme ab, die regelmäßig in Listen der schlimmsten Streifen aller Zeiten landen. Vor allem im Serienformat ist das heute viel leichter. Serien dauern schlicht länger. Sie haben damit, ganz wie Games, genug Luft, um Welten, Regeln und Figuren aufzubauen, statt alles in zwei Stunden durchzuhetzen. Das ist heute anders Der Trend geht dabei klar weg von der Eins-zu-eins-Verfilmung. Erfolgreiche Serien erzählen lieber eigene Geschichten im Kosmos eines Games – wie Fallout – oder bauen Figuren und Welten weiter aus, statt einfach nur die Spielhandlung nachzuerzählen. Sie nehmen das Gefühl auf, nicht die Missionen.

Das ist noch längst nicht alles. Nach Fallout hat sich der Streaming-Gigant Amazon Prime wieder mit den Serienmachern zusammengetan und arbeitet an der Realverfilmung von Wolfenstein. Die Mission: Nazis eliminieren. Parallel wird für Amazon gerade Tomb Raider gedreht, mit Sophie Turner als Lara Croft.

©Jay Maidment/Prime/JAY MAIDMENT/Amazon prime