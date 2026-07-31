U(h)rlaub! So fröhlich tickt der Sommer
Sommer! Das ist Licht, Leichtigkeit, Meer und ein Himmel in Pastell. Diese Uhren greifen das unbeschwerte Lebensgefühl jetzt auf.
Ganz in Ferienstimmung stellt Hublot zwei seiner „Bing Bang“-Modelle jetzt das Wort „Summer“ bei, verpackt sie in mehrfarbige Pastellkeramik – fertig ist die Summeredition „Big Bang Summer“. Eine Variante davon ist ein Unico Manufaktur-Flyback-Chronograph in 42 mm Größe, limitiert auf 200 Stück. Diese fröhliche Keramikuhr ist ein Leichtgewicht, dennoch ausgesprochen widerstandsfähig. Die zuckerlfarbige Optik in Rosa, Blau und Mint ist eine Reminiszenz an die sanften Farblichtspiele, die man oft am Mittelmeer beobachten kann.
Auch Norqain verschönt uns mit der „Freedom GMT Enjoy Life Holiday Limited Edition“ aus der unbeschwerten „Enjoy Life“-Linie den Urlaub. Originell ist obendrein die Verpackung. Die Uhr wird vom Juwelier in einem Köfferchen überreicht. Darin finden sich allerlei praktische Goodies, unter anderem ein Trolley-Anhänger, ein Pass-Etui und ein Döschen mit bunten Stecknadeln. Damit kann man all die schönen Reiseziele auf einer Weltkarte markieren, wo man bisher schon war. Und vielleicht kommt ja schon demnächst ein weiteres Traumziel dazu, denn in einer einzigen Box unter den weltweit 500 limitierten Zeitmessern ist noch extra eine Überraschung versteckt: ein „Golden Ticket“ für einen Traumurlaub für zwei im luxuriösen Ayada Maldives Resort.
Hublot „Big Bang Summer“: 45 mm Flyback-Chronograph mit Unico-Manufakturwerk aus Keramik. Ca. 33.700 €©hublot
Norqain „Freedom GMT Enjoy Life Holiday Limited Edition“: 40-mm-GMT-Edelstahluhr, 2. Zeitzone, Weltkarten-Zifferblatt mit 24 markanten Holiday Icons. Ca. 5.350 €©Norqain
Norqain „Freedom GMT Enjoy Life Holiday Limited Edition“: Auch mit weißem Lederband sehr schick. Ca. 5.210 €©Norqain
Tudor „Royal 36“: 36 mm Edelstahl, mechanisches Uhrwerk mit Selbstaufzug, 70 Stunden Gangreserve, Datum. Ca. 3.130 €©Tudor
Bvlgari „Bvlgari Bvlgari Roman Summer“ im 33 mm Gehäuse aus Roségold/Stahl. Krone mit Turmalin im Cabochonschliff. Zifferblatt in Perlmutt-Marketerie, Diamanten. Ca. 8.000 €©Bvlgari
Bvlgari „Bvlgari Bvlgari Roman Summer“: Auch mit grünem Perlmutt-Marketerie-Zifferblatt erhältlich. 8.000 €©Bvlgari
Swatch "What if ... see thru orange?: 41,80 mm-Quarzuhr. Erhältlich in flotten Farben. Ca. 100 €©Swatch
Tudor "Black Bay Chrono 39": Edelstahl, Manufakturwerk. 6.150 €©Tudor
Swatch "Luminously Lemon: 34 mm-Quarzuhr, wasserdicht. Ca. 85 €©Swatch
Bvlgari zelebriert das Flair italienischer Sommer mit zwei „Roman Summer“-Modellen in 33 mm. Blickfang ist das von antiken Mosaiken inspirierte Perlmutt-Marqueterie-Zifferblatt, einmal in leuchtendem Grün, einmal in zartem Rosa. Dafür werden jeweils rund 400 Perlmuttstücke einzeln von Hand arrangiert. So entsteht ein wunderschön schimmerndes Farbenspiel, das durch zwölf Diamantindexe zusätzliche Strahlkraft erhält.
Tudor huldigt dem Sommer u. a. mit neuen „Royal“-Varianten in drei Größen: 30, 36, 40 mm. Die Uhr mit Ursprung in den 1950ern wurde in vielen Details überarbeitet, u. a. wurden die prägnanten Kerben auf der Lünette noch ästhetischer gestaltet. Farbenfroh sind auch die Zifferblätter. Ein Himmelblau, so schön wie das Firmament über dem Meer, ist natürlich auch dabei. Happy summertime!
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