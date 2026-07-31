Ganz in Ferienstimmung stellt Hublot zwei seiner „Bing Bang“-Modelle jetzt das Wort „Summer“ bei, verpackt sie in mehrfarbige Pastellkeramik – fertig ist die Summeredition „Big Bang Summer“. Eine Variante davon ist ein Unico Manufaktur-Flyback-Chronograph in 42 mm Größe, limitiert auf 200 Stück. Diese fröhliche Keramikuhr ist ein Leichtgewicht, dennoch ausgesprochen widerstandsfähig. Die zuckerlfarbige Optik in Rosa, Blau und Mint ist eine Reminiszenz an die sanften Farblichtspiele, die man oft am Mittelmeer beobachten kann.

Auch Norqain verschönt uns mit der „Freedom GMT Enjoy Life Holiday Limited Edition“ aus der unbeschwerten „Enjoy Life“-Linie den Urlaub. Originell ist obendrein die Verpackung. Die Uhr wird vom Juwelier in einem Köfferchen überreicht. Darin finden sich allerlei praktische Goodies, unter anderem ein Trolley-Anhänger, ein Pass-Etui und ein Döschen mit bunten Stecknadeln. Damit kann man all die schönen Reiseziele auf einer Weltkarte markieren, wo man bisher schon war. Und vielleicht kommt ja schon demnächst ein weiteres Traumziel dazu, denn in einer einzigen Box unter den weltweit 500 limitierten Zeitmessern ist noch extra eine Überraschung versteckt: ein „Golden Ticket“ für einen Traumurlaub für zwei im luxuriösen Ayada Maldives Resort.