Von Surflegende Rick „Frosty“ Hesson, der schon in den 1980er-Jahren die sagenhaften Big Waves von Mavericks (nahe San Francisco) surfte, kommt der aufmunternde Satz: „Wenn du einen schlechten Tag hast, schnapp dir eine Welle!“ Nichts leichter als das.

Ganz unmittelbar geht das jetzt mit Uhren, die mit dem Wellenmotiv spielen. Optisch sehr ansprechend gelingt das Hamilton mit der „Khaki Navy Scuba 40mm“. Auf dem silberfarbenen Zifferblatt wogt es erfrischend realistisch. Auch sonst ist die Uhr für alle Freizeitaktivitäten gerüstet. Das Automatikuhrwerk ist mit einer Spiralfeder aus Nivachron ausgestattet. Dadurch ist es gegen Magnetfelder, Temperaturschwankungen und Stöße gewappnet.

Eine Stilikone ist die „Wave“ von Ebel. Hier bezieht sich der Name auf das berühmte Gliederarmband im Wellendesign. Entworfen wurde die Uhr mit den fließend-schönen Übergängen in den 1970er-Jahren von Designer Eddy Schoepfer. 2014 erhielt die Kollektion ein Facelift in Form leicht modifizierter Proportionen und edler Materialien wie Perlmutt und Diamanten.

Für sportliche Wellenreiter hat TAG Heuer farbenfrohe „Aquaracer Professional 300 Date“-Taucheruhren aufgelegt, u. a. mit einem aquatischen Wellenzifferblatt. Das schürt die Sehnsucht nach der Karibik. Möge uns die nächste Welle schon bald dorthin tragen.