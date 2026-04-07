Studie zu Tradwives: Fans zeigen oft sexistische Ansichten

Tradwives, also „traditionelle Ehefrauen“, sind Influencerinnen, die in den sozialen Medien ein Frauen- und Familienbild im Stile der 1950er-Jahre zeigen. Sie kochen, putzen, kümmern sich um Kinder und stellen Hausarbeit, Fürsorge und Unterordnung als erfüllendes Lebensmodell dar. Viele dieser Auftritte werden bewusst nostalgisch gezeichnet und erinnern an ein idealisiertes Bild früherer Jahrzehnte. So werden klassische Geschlechterrollen und unbezahlte Sorgearbeit als etwas Schönes und Erstrebenswertes inszeniert. Der Trend kommt aus den USA, doch zu Beginn der 2020er-Jahre, als die Corona-Pandemie viele Frauen aus dem Arbeitsmarkt drängte, wurde der Hashtag #tradwife auch in Europa immer bekannter.

Der Blick der Männer Eine aktuelle Studie veröffentlicht in Psychology of Women Quarterly, hat nun untersucht, wie junge Männer auf diese Bilder reagieren. Befragt wurden 595 Männer in den USA im Alter von 18 bis 29 Jahren. Die Forschenden wollten wissen, wie gut die Männer die Tradwife-Bewegung kennen, wie sie dazu stehen und welche persönlichen Einstellungen mit der Zustimmung zu diesem Trend zusammenhängen. Das wichtigste Ergebnis: Männer, die Tradwives gut fanden, zeigten in der Studie häufiger abwertende, sexistische Einstellungen gegenüber Frauen. Sie haben also nicht nur ein altmodisch-traditionelles Mann/Frau-Rollenbild, sondern eine grundsätzlich abwertende Sicht auf Frauen.