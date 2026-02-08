Bühne und Buch: Diese Literatur liebt Kabarettist Thomas Mraz

Eine klassische Leseratte, sagt Thomas Mraz, war er nie. Das begann erst als Teenager, die Einstiegsdroge: Schocker von Stephen King, „von ihm habe ich alles gelesen“, später die Epen von John Irving. Im Moment schmökert Mraz gerne in Sachbüchern – der Hang zur Wandlungsfähigkeit begleitet ihn nicht nur bei Büchern, sondern auch im Beruf. In „Hamlet“ auf der Bühne spielte er ebenso wie in Serien wie „Vorstadtweiber“ oder Kinokomödien wie „Aufputzt is’“. Mit Michael Niavarani oder Klaus Eckel stand er als Sidekick auf der Kabarettbühne.

Nun schenkte er sich zum Fünfziger ein Solo-Programm. „Es kreist vor allem um das Kernproblem der Gesellschaft, den Egoismus“, erklärt er. „Wir entfernen uns immer weiter vom kooperativen Handeln, es herrscht nur noch das Ich, Ich, Ich, und moralische Instanzen sucht man vergeblich.“ Klingt ernst, ist aber sehr lustig geworden.

©Privat

Europa first Wobei: dystopische Themen mag Mraz. Siehe „1984“ von George Orwell. „Damals eine düstere Zukunftsvision, heute im Zeitalter der alternativen Fakten aktuell wie nie zuvor.“ Den Klassiker über einen totalitären Überwachungsstaat hat er in seinen Zwanzigern gelesen, seine Wirkung hält bis heute. Politisch durchwirkt ist auch „Die Hauptstadt“ von Robert Menasse. „Der Roman bringt die aktuelle Unmöglichkeit von Europa perfekt auf den Punkt“, so Mraz, „dabei wäre ein geeintes Europa gerade jetzt so wichtig.“ Das Buch ist für ihn eine kritische Bestandsaufnahme der EU und gleichzeitig ein Plädoyer dafür.