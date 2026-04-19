Eine der erfolgreichsten österreichischen Autorinnen ist auch eine der fleißigsten: Bei Theresa Prammer kann es schon mal vorkommen, dass zwei große Krimis in einem Jahr erscheinen. Pro Tag schreibt sie dafür diszipliniert 1.000 Wörter. Kommt man bei so einem Arbeitspensum überhaupt selbst noch zum entspannten Lesen?

Aber natürlich!“, sagt die Schriftstellerin sofort. „Ohne Buch kann ich nicht einschlafen. Das ist mein liebstes Ritual, manchmal lese ich im Bett sogar zwei Bücher gleichzeitig: einen Roman und ein Sachbuch. Das mache ich auch in wirklich intensiven Schreibphasen – darauf könnte ich einfach nicht verzichten.“

Eines von Theresa Prammers Bücherregalen ©Theresa Prammer

Vergnügen und Arbeit, auch wenn diese Vergnügen bereitet, werden bei Theresa Prammer allerdings streng getrennt. Während sie im Bett ihre Mußestunden mit ihren Büchern teilt, ließt sie zur Recherche ausschließlich in ihrem blauen Ohrensessel – der auch gleichzeitig ihr Schreibsessel ist. Straßenbahn oder Zug sind für die begeisterte Leserin kein Thema?

„Das Lesen in der Bim hab ich aufgegeben, weil’s mir einfach zu oft passiert, dass ich meine Station verpasse. Da bin ich mittlerweile auf Podcasts umgestiegen“, gesteht Theresa Prammer lachend. „Also wenn nicht im Bett, dann lese ich am liebsten im Urlaub am Strand. Da findet man mich auch gleich mal mit einem ganzen Stapel an Büchern.“ Immer nur mit neuen übrigens, weil nur beim ersten Lesen „bei mir quasi ein Film im Kopf entsteht. Das klappt beim zweiten Mal nicht mehr“.

John Irving ist Theresa Prammers absoluter Lieblingsautor. Sie war sogar schon einmal vor seinem Haus in den USA. Hat aber nicht gewagt, anzuläuten ... ©privat