Anpfiff zum WM-Fieber: Fußball als Streaming-Hit

Nur noch 19 Mal schlafen ... Fußballfans benehmen sich kurz vor einer WM ein bisschen wie Achtjährige vor Weihnachten: Sie zählen Nächte. Sie studieren mögliche Aufstellungen. Sie sehen sich nachts auf YouTube alte Maradona-Solos, Messi-Tribute oder die letzten fünf Minuten des WM-Finales von 2014 an, obwohl sie exakt wissen, wie es ausgeht. Hauptsache Fußball. Hauptsache irgendwie durchhalten bis zum Anpfiff in Mexiko-Stadt.

Die Streamingdienste wissen das natürlich längst. Deshalb überschwemmen sie ihre Plattformen derzeit mit Fußball-Dokus, Vereinsserien und Spielerporträts. Wer auf Entzug ist, kann sich inzwischen praktisch rund um die Uhr in Kabinen, Transferdramen, Abstiegsängste und WM-Nostalgie flüchten. Fußball ist heute nicht mehr nur ein Spiel. Es ist ein eigenes Streaming-Genre. Kein Nischenprogramm, sondern Ersatzhandlung. Legendäre Fußball-Sommer Das beginnt oft mit den großen Turnieren, mit dieser seltsamen Nostalgie nach Zeiten, in denen alles angeblich klarer, größer, ehrlicher war.

'94: Brazil's return to glory (Netflix) zum Beispiel, über diese magischen Wochen in den USA, einem Land, das Fußball zum ersten Mal so richtig zu spüren schien. Oder die noch weiter zurückliegenden Mythen, in denen Pelé und die brasilianische Mannschaft 1970 zu etwas wurden, das heute eher wie ein Mythos als ein Sportereignis wirkt (Brazil ’70: The Third Star). Auch der Rückblick auf Italien 1990 (Ein Sommer in Italien, Sky/WOW) funktioniert nach diesem Prinzip: die Welt als Stadion, Nationen als Figuren in einem übergroßen Sommermärchen.

Ach ja, und natürlich gibt’s auch eine Doku zum echten Sommermärchen 2006 in Deutschland (Amazon), als Public Viewing plötzlich zu DEM Ding wurde. Und das ist auch schon wieder fast nostalgisch. Der Blick durchs Schlüsselloch Und manchmal kommt man den Stars beinahe erschreckend nah. So nah, dass die Perspektive plötzlich kippt. Dann öffnen sich Türen, die normalerweise geschlossen bleiben...

The Two Escobars (Disney+, Amazon) ist so ein Beispiel: ein Film, der zeigt, wie eng Fußball, Politik und Gewalt miteinander verbunden sein können, wenn ein Spiel nicht mehr nur Spiel ist. „Pablo gegen Andrés“ heißt es im Untertitel – und wir kennen die erschütternde Wahrheit darüber, wer kurz nach der WM 1994 der Verlierer war. Der kolumbianische Fußballer Andrés Escobar musste sein Eigentor gegen die USA wenig später mit dem Leben bezahlen. Vermutlich, weil die Drogen-Mafia, also die Erben Pablo Escobars, deshalb hohe Wettverluste hatten.

Oder The Bus (Netflix), diese französische Kabinenstudie über eine interne „Meuterei“ der Spieler gegen Trainer Domenech während der WM 2010 in Südafrika. Hier geht’s nicht um Taktik, sondern um Egos, Macht und Demütigung. Plötzlich wirkt der Fußball nicht mehr wie ein Märchen, sondern wie ein geschlossenes System, das unter Druck jederzeit kollabieren kann. Nichtsdestoweniger sind es genau diese Einblicke, ist es diese radikale Nähe, die viele Fans suchen.

Wir wollen ALLES wissen! Zwischen diesen Polen bewegen sich die großen Biografien: Nähe, ja, minutiöse Information, die den Seher geradezu dabei sein lassen, wenn sein Star sich aufwärmt, hofft, kämpft, triumphiert – oder leidet. Aber dennoch bleibt das Gefühl einer grenzübergreifenden Euphorie aufrecht, die Legende lebt weiter – auch wenn der Held letztendlich vielleicht scheitert. Regisseur Asif Kapadias Diego Maradona (2019, HBO, Amazon) gilt unter Filmkritikern als Meisterwerk. Es zeigt den vielleicht besten Fußballer aller Zeiten in vielen Privat- und Archivaufnahmen zwischen tiefer Emotionalität – und emotionalem Wahnsinn. Ein Mann, bei dem einfach nicht zwischen Spieler, Symbol und Problemfall unterschieden werden kann.

Ronaldo (2015, Amazon, Apple) erscheint dagegen wie eine moderne Erzählung über Perfektion und Erwartungsdruck, während Baggio: The Divine Ponytail (2021, Netflix) eher die leise Variante des Scheiterns verkörpert: der elegante Spieler, der immer ein wenig zu verletzlich für die große Bühne wirkte. Ein – mehr als melancholisches – Fest für Fußball-Connaisseure der alten (britischen) Schule: Bobby (2016, Amazon Prime).

Der „Gentleman“-Kapitän der Weltmeister-Mannschaft von 1966, Bobby Moore, war eine Art „englisches Idealbild“. Und das Gegenbild zum späteren, emotionalen oder aggressiven Fußballstar, der unsere heutige Realität dominiert. Der modernste Verteidiger seiner Zeit konnte aber aufgrund vieler Verletzungen nie mehr an diesen Erfolg anschließen und starb, alkoholkrank, bereits als 51-Jähriger an Krebs. Beinahe vergessen von all den Bewunderern seiner frühen Jahre ...