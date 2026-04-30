Speed Puzzeln: Staatsmeisterin über Rekorde, "Puzzbands" und Strategie

Bei der Fußball-WM tauschen die Spieler Trikots, bei der Speed-Puzzle-Weltmeisterschaft werden Club-Pins getauscht. Simone Reicht, österreichische Staatsmeisterin im Team-Bewerb, kam vergangenes Jahr als 18. mit einer ganzen Sammlung voller Anstecknadeln aus dem spanischen Valladolid zurück. „Das ist nerdig, aber superlieb.“ Denn Puzzeln mag die 29-jährige Wahlwienerin vor allem wegen der Community. Volkssport Puzzeln Im Zuge der Corona-Lockdowns erfasste das Puzzlefieber die zu Hause Eingesperrten. „Puzzles waren nach Klopapier der zweit- oder drittmeistgesuchte Artikel“, erinnert sich Doris Kornitzer vom Puzzle-Hersteller Ravensburger. Seither sind die Verkaufszahlen zwar zurückgegangen, haben sich aber auf einem deutlich höheren Niveau eingependelt als vor Corona. „Viele haben es damals ausprobiert oder wieder begonnen zu puzzeln.“

Mitmachen

Die 2. Österreichische Meisterschaft im Speed Puzzeln findet am 1. und 2. Mai im Franz-Fürst-Freizeitzentrum in Wiener Neudorf statt. Es gibt Einzel-, Paar- und Teambewerb, im Paarbewerb sind noch wenige Anmeldungen möglich: meisterschaft.puzzleverein.at Studie

Puzzeln hat viele Vorteile, zeigt die Forschung. Laut einer Studie der Uni Wien sind gemeinsam puzzelnde Personen anschließend viel stärker synchronisiert. Zusätzlich verbesserte sich die Stimmung der einzelnen Puzzler deutlich.

Reines Männerteam "eine Sensation" Das merkt man auch bei den Anmeldungen für die österreichische Meisterschaft im Speed-Puzzeln am Freitag und Samstag in Wiener Neudorf. Das älteste Paar ist 76 und 73 Jahre alt. Das Damen-Duo reist dafür extra aus Westösterreich an. Die beiden jüngsten Teilnehmer sind sechs, ein Mädchen und ein Bub, die mit jeweils einem Elternteil antreten. Was der Sechsjährige wahrscheinlich nicht ahnt: Er und sein Papa sind eines der wenigen rein männlichen Teams. Puzzeln ist stark frauendominiert „Ich glaube, voriges Jahr hat es ein männliches Paar gegeben. Eine Sensation quasi“, erinnert sich Simone Reicht. Aktuell sind rund 75 Männer beim fast ausgebuchten Bewerb angemeldet, im Vergleich zu fast 400 Frauen. Puzzbands – halb Ehemann, halb Fan Viele der Männer begleiten ihre Ehefrauen, Partnerinnen oder Kinder. Für die männlichen Unterstützer im Publikum gibt es in der Community einen eigenen Ausdruck: Puzzbands, eine Verschmelzung des englischen „husband“ (Ehemann) und „puzzeln“. Auch Simone Reicht schwärmt von der Gemeinschaft. Viele ihrer Freunde hat sie übers Puzzeln kennengelernt.

Simone Reicht zwischen ihren 200 Puzzles: Bei ihrem Umzug vor wenigen Wochen füllten sie 13 von 22 Umzugskartons. ©Cornelia Spreitzer

Am Wochenende wird Simone Reicht ihren Titel verteidigen. Einfach wird es nicht. Die dreifache Staatsmeisterin Verena Klauser fehlt heuer im Team, sie ist hochschwanger. Reicht hat zwar ihre langjährige Puzzle-Partnerin Cornelia Spreitzer an ihrer Seite, mit den Teammitgliedern Barbara di Angelo und Magdalena Kirnbauer kam sie allerdings nicht oft zum Trainieren. „Conny hat ein sieben Monate altes Kind und Magdalena ist Ärztin, die Wochenenddienste schieben muss. Da ist es schwer, Termine zum Üben zu finden.“ So schnell ist die Weltmeisterin Ihre Mitstreiterinnen kennt sie vom Vienna Jigsaw Puzzle Club. „Wir sind sehr oft bei Puzzletreffen und haben uns dort kennengelernt.“ Gemeinsam treten sie unter dem Teamnamen „Teilchen Veilchen“ an. Im Vorjahr schaffte das Gewinnerteam, ein 500- und ein 1.000-Teile-Puzzle in einer Stunde, 16 Minuten und 26 Sekunden zu legen. Zum Vergleich: Staatsmeisterin Verena Klauser legte ihr 500-Teile-Puzzle im Einzelbewerb in 47 Minuten und 5 Sekunden. Die amtierende Weltmeisterin Weronika Huptas aus Polen schaffte ihres in 39 Minuten und 44 Sekunden bei der WM in Spanien. Gewinnt Reicht am Wochenende, sponsert Ravensburger die Einschreibgebühr für die heurige Teilnahme bei der WM. Die Reisekosten muss das „Team Österreich“ allerdings aus eigener Tasche bezahlen. Denn reich wird man durch Puzzeln nicht. Es geht um die Ehre – und den Spaß. Zuvor gilt es allerdings, sich gegen die anderen 47 Teams in Wiener Neudorf durchzusetzen, die unter illustren Namen wie „Teilchenbeschleuniger“, „Gut Ding braucht Teile“ oder „Die 4-Voll-im-Eckstücke“ antreten.