Endlich wird es wieder warm. Somit steigt für viele auch die Motivation sich wieder sportlich zu betätigen. Damit diese Motivation jedoch nicht schnell in einer Verletzungs- oder Überlastungspause endet, sollte man gewisse Dinge beachten. 150 bis 300 Minuten „Für einen wirksamen Einstieg und Trainingseffekt im Frühling braucht es kein Extremprogramm. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO empfiehlt, dass gesunde erwachsene Personen unabhängig des Lebensalters ca. 150 bis 300 Minuten Belastung pro Woche im moderaten Intensitätsbereich durchführen sollen“, sagt Philipp Grösswang, Physiotherapeut in Wels. Dieses Pensum ist auch im Arbeitsalltag gut integrierbar. Allerdings erreichen in der Bevölkerung weniger als 20 Prozent diese Empfehlung.

©Privat

„Sport ist unumgänglich für einen gesunden Körper. Ganz wichtig ist jedoch die Dosis. Ein einziges Training ist mehr als kein Training.“ Phlipp Grösswang Physiotherapeut

Laut Grösswang passt sich der Körper in den meisten Strukturen den Belastungen seines Umfeldes an, nach dem Prinzip „use it or loose it“. Wird jetzt also im Winter eine länger Trainingspause - gewollt oder ungewollt - gemacht, vermindert sich die Belastbarkeit in den Strukturen so weit, dass es nur mehr für die Anforderungen im täglichen Alltag reicht“, sagt der Physiotherapeut. „Bei einem Trainingsstart spricht man also von einer Anpassungsphase des Gewebes. Sprich Muskeln, Sehnen und Gelenke brauchen Zeit, um sich wieder an die regelmäßige Belastung und Bewegung zu gewöhnen.“ Wenn man diese Anpassungsphase überspringt, riskiere man Schmerzen, Überlastungen - und verliere schnell die Lust an der Bewegung, so Grösswang. Um das Training gezielt zu steuern, bieten sich Sportvereine oder Gruppentrainings an.

Frequenzempfehlung Die ersten 3-4 Wochen genügt wahrscheinlich ein lockeres herantasten, um einen adäquaten Reiz zu setzen, mit 3 Trainingseinheiten pro Woche 2x Ausdauer 1x Kraft oder umgekehrt.

Ab Woche 4 kontinuierliche Trainings, kann dann gerne in ein Lauftraining umgestiegen werden, jedoch auch in moderatem Tempo und geringer Distanz wie 3-5 km. Danach könnte noch wichtig sein, dass die Wochen Kilometer oder das Krafttrainingsgewicht niemals mehr wie 5-10% gesteigert werden sollten, um der beschriebenen Anpassung Zeit zu geben. Die Dauer der Trainingseinheit bezieht sich auf die 150 min/Woche (3 Einheiten mit 50 min) Physiotherapeut Philipp Grösswang gibt zu bedenken, dass es sich hierbei nur um eine Empfehlung handelt und man sich vor einem Trainingsstart individuell beraten lassen sollte.

Auch wenn das Ausdauertraining das Herzkreislaufsystem sehr positiv beeinflusst, sollte das Krafttraining nicht vernachlässigt werden. „Krafttraining führt zu einer besseren Ansteuerung der Muskulatur, zu einem höheren Muskelquerschnitt bzw. Kraft und zu einem besseren Zusammenspiel der verschieden Muskelgruppen“, sagt Grösswang. Auch nicht zu vernachlässigen sei der große prophylaktische Effekt gegen Osteoporose (Knochenschwund). „Diese positiven Faktoren können im Alltag und auch beim Ausdauertraining Verletzungen vorbeugen und deine Strukturen belastbar machen. Ein 10-Kilomter-Dauerlauf, kann ohne gekräftigte Strukturen schnell zu Überlastungen bzw. Verletzungen führen.“

Sportarten Als Einstiegssportarten mit wenig Belastung empfiehlt Grösswang Radfahren, Schwimmen, Nordic Walking, Spazieren gehen oder leichtes Krafttraining. Mehr Impact erhält man beim Laufen, Wandern (Bergabgehen) und schwerem Krafttraining.