5.000 Orchideen in Wien: Was die Blume der Rekorde so besonders macht

Die Schmetterlingsorchidee (Phalaenopsis) hat sich zur meistverkauften Blütenpflanze Mitteleuropas gemausert. Ihr Erfolgsrezept: Aus Naturarten wurden Hybride gezüchtet, die mit wenig Licht und warmen Wohnungstemperaturen zurechtkommen. Sie eignet sich perfekt fürs Fensterbrett und wurde dadurch so dominant am Markt, dass man andere Arten fast nur noch im Fachhandel findet. 5.000 Arten in zwei Glashäusern in Wien Dabei gibt es weltweit über 25.000 Orchideenarten. Rund ein Fünftel davon wird ab heute in den Blumengärten Hirschstetten gezeigt und verkauft (siehe Infokasten).

Internationale Orchideenschau Hirschstetten Vom 25.2–1.3.2026 werden in den Blumengärten Hirschstetten auf rund 2.000 Quadratmetern werden 5.000 Orchideenarten internationaler Händler gezeigt und verkauft. Zu sehen sind heimische Nachzüchtungen und internationale Raritäten. Öffnungszeiten

Mittwoch bis Sonntag 9 bis 18 Uhr. Eintritt: 8 Euro, Senioren 7 Euro, für Kinder bis 14 Eintritt frei. Mehr Infos gibt's hier

Die größte und die kleinste Orchidee der Welt Mitorganisator Manfred Speckmaier, Obmann der Wiener Orchideengesellschaft, ist selbst passionierter Sammler. In seiner Wiener Wohnung lebt er mit rund 300 Orchideen, 3.000 weitere wachsen in seinem Glashaus. Die größte Orchidee der Welt, erklärt Speckmaier, misst bis zu drei Meter, die kleinste circa einen halben Zentimeter. „Um die Blüte zu betrachten, braucht man eine Lupe.“ Deshalb ist Österreich ein Orchideenland Obwohl die Artenvielfalt in den Tropen am größten ist, ist auch Österreich mit über 80 Arten reich an Orchideen. Alle stehen unter Naturschutz. Im Gegensatz zu den meisten Exemplaren gedeihen die heimischen nicht auf Bäumen, sondern am Boden.

Frauenschuh – die größte in Österreich heimische Orchidee findet man auch in der Nähe von Wien. ©Getty Images/iStockphoto/artenex/istockphoto.com

Größte Orchidee Österreichs - nahe Wien Die größte davon ist der Frauenschuh. „Auch außerhalb Wiens kann man ihn schon finden, das ist gar nicht schwierig“, weiß der Experte. Selbst im Wiener Stadtgebiet finden sich über 15 Orchideenarten.

Macht Fliegen-Männchen wild: Ragwurz. ©Getty Images/iStockphoto/Scacciamosche/Istockphoto.com

Die Orchidee, die Insekten-Männchen wild macht Die vier Ragwurzen sind besonders raffiniert. Ihre Blüten gleichen Insektenweibchen und ziehen so liebestolle Männchen an, die die Orchidee bestäuben. Einer ähnlichen Strategie bedient sich auch die als teuerste Naturorchidee der Welt geltende Paphiopedilum rothschildianum. Sie wächst nur am Mount Kinabalu auf Borneo.