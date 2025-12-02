Das sind die neuen Weihnachtsfilme zum Streamen auf Netflix & Co

"The Christmas Novel - Weihnachten, wie es im Buche steht“ Abrufbar bei RTL+, Spielfilm, 90 Min.: Eine New Yorker Buchredakteurin muss im Dezember eine Buchhandlung leiten, streitet mit dem Chef-Sohn und findet die Liebe ... Ein Hallmark-Film.

"The Christmas Novel - Weihnachten, wie es im Buche steht“ ©Hallmark

„Das Weihnachtsrennen - Im Hundeschlitten zur großen Liebe" Abrufbar bei RTL+ Premium, Spielfilm, 82 Min.: Anya eifert ihrem Vater nach und nimmt am Joulurauha-Rennen teil. Sie muss mit einem neuen Hund arbeiten und sich ihren Ängsten stellen. Von Hallmark.

„Das Weihnachtsrennen - Im Hundeschlitten zur großen Liebe" ©Hallmark

„Santa Tell Me - Wer wird meine Weihnachtsliebe?“ Abrufbar bei RTL+, Spielfilm, 90 Min.: Ein alter Brief vom Weihnachtsmann prophezeit Olivia, sie trifft ihre große Liebe bis Weihnachten. Doch dann sind es drei Männer mit diesem Namen. Von Hallmark.

„Santa Tell Me - Wer wird meine Weihnachtsliebe?“ ©Hallmark

"My Secret Santa" Ab 3.12. bei Netflix, Spielfilm, 90 Min.: Eine alleinerziehende Mutter gibt vor, ein Mann zu sein, um in einem Ski-Resort den Job als Weihnachtsmann zu bekommen. Doch dann verliebt sie sich in den charmanten Hotelmanager ...

"My Secret Santa" ©Diyah Pera/Netflix ©2025

"Champagne Problems" Abrufbar bei Netflix, Spielfilm, 99 Min.: Eine US-Managerin soll in Frankreich ein berühmtes Champagner-Haus kaufen. Sie hat eine romantische Begegnung mit einem Fremden, der sich als Sohn des Sprudelimperiums entpuppt. Mit Minka Kelly.

"Champagne Problems" ©Mika Cotellon/Netflix

„Jingle Bell Heist - Der große Weihnachtsraub“ Abrufbar bei Netflix, Spielfilm, 100 Min.: Eine Verkäuferin und ein Techniker arbeiten widerwillig im Team, um am Heiligen Abend das berühmteste Kaufhaus Londons ausrauben. Dann kommt die Liebe ins Spiel ...

„Jingle Bell Heist - Der große Weihnachtsraub“ ©Rob Baker Ashton/Netflix ©2025

„A Merry Little Ex-Mas“ Abrufbar bei Netflix, Spielfilm, 91 Min.: Alicia Silverstone und Oliver Hudson als frisch geschiedenes Paar, das als Familie mit den Kindern trotzdem perfekte Weihnachten verbringen will. Als er seine neue Flamme mitbringt, will auch sie ihn eifersüchtig machen.

„A Merry Little Ex-Mas“ ©Marni Grossman/Netflix

"The Family Plan 2" Abrufbar bei Apple+, Spielfilm, 106 Min.: Fortsetzung des Erfolgsfilms. Diesmal machen Ex-Profikiller Mark Wahlberg und Familie (Michelle Monaghan) Urlaub in London. Doch dann taucht ein mysteriöser Mann (Kit Harrington) aus seiner Vergangenheit auf, und es wird turbulent.

"The Family Plan 2" ©Prime

"A Very Jonas Christmas Movie" Abrufbar bei Disney+, Spielfilm, 79 Min.: Die singenden Jonas Brüder im Wettlauf mit der Zeit. Kevin, Joe und Nick Jonas müssen nämlich jede Menge Hindernisse bewältigen, um nach ihrer Tour von London nach New York zu kommen, um rechtzeitig zu Weihnachten daheim zu sein.

"A Very Jonas Christmas Movie" ©Disney plus

"Oh. What. Fun" Ab 3.12., Amazon Prime, Spielfilm, 96 Min.: Claire (Michelle Pfeiffer) beschert ihrer Familie jedes Jahr perfekte Weihnachten. Heuer steht ein Ausflug an, doch man vergisst sie. Claire startet ihr eigenes Abenteuer und lernt, nicht durchgeplante Weihnachten zu lieben.

"Oh. What. Fun" ©Alisha Wetherill

Drei Hallmark-Klassiker: "Weihnachten in Wien" Abrufbar bei Amazon Prime, Spielfilm, 90 Min.: In der Hallmark-Romanze aus 2020 hat Konzertgeigerin Jess ihre Leidenschaft für die Musik verloren, findet sie in Wien wieder – und gleichzeitig eine neue Liebe, einen alleinerziehenden Vater. Herrlich kitschig.

"Weihnachten in Wien" ©Hallmark

"Ein Weihnachtsgeheimnis" Abrufbar bei Netflix, Spielfilm, 88 Min.: Die alleinerziehende Lauren nimmt in einer Kleinstadt in Alaska eine Stelle als Ärztin an. Die Stadt birgt ein Geheimnis und der Handwerker Andy sorgt für Romantik ... Hallmark-Film von 2014, mit Candace Cameron Bure.

"Ein Weihnachtsgeheimnis" ©Hallmark

"Königliche Weihnachten" Abrufbar bei Sky/WOW, Spielfilm, 85 Min.: Hallmark-Königin Lacey Chabert spielte 2014 Schneiderin Emily, deren Freund Leo sich als Prinz von Cordinia herausstellt. Doch seine Mutter intrigiert, weil sie eine Herzogin als Zukünftige ihres Sohnes bevorzugt. Siegt die Liebe?