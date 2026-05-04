Von „Harry Potter“ bis „White Lotus“: Was aktuell gedreht wird

Diesem Vergleich wird der kleine Dominic McLaughlin standhalten müssen: Kann er dem Harry Potter aus den Millionensellern von J. K. Rowling gerecht werden? Und auch: Ist er so süß wie Daniel Radcliffe in den acht Kinofilmen? Alle magischen sieben Bücher der Reihe werden seit vergangenem Sommer als Serie neu verfilmt, zu Weihnachten soll der Bub mit der Blitznarbe dann das Publikum verzaubern: sieben Staffeln, zu jedem Roman eine, sind geplant, den Anfang macht „Harry Potter und der Stein der Weisen“, umgesetzt wird alles von HBO. Die Making-of-Doku „Finding Harry – Die Kunst hinter der Magie“ durfte die Fans schon neugierig machen.

„Ein außergewöhnliches Phänomen“, sagt John Lithgow, der Dumbledore spielen wird, über die Geschichten, „wir können all das zeigen, was im Hintergrund vor sich geht“, und aus dem Set-Design heißt es: „Wir wollen eine Welt erschaffen, die jenseits dessen ist, was die Zuschauer kennen.“ Wenn das nicht zauberhaft klingt. "White Lotus" in Cannes Die Serie ist eines von mehreren internationalen Großprojekten, die gerade in Produktion sind. Die Zeichen stehen dabei vor allem auf die Neuverwertung bewährter Stoffe sowie auf die Fortsetzung bereits erfolgreicher Franchises. Was uns an die schöne Côte d’Azur bringt: Hier wird seit April die neue Staffel von „White Lotus“ gedreht. Um die Serie von Mike White ist ein regelrechter Hype entstanden, sie ist die beliebteste der jüngeren Vergangenheit; in jeder Staffel wird eine andere Gruppe illustrer Gäste in einem Luxusresort unter die Lupe genommen, satirisch treffsicher wie auch düster-spannend. Schauplätze bislang waren Hawaii, Sizilien und Thailand.

Drehort Südfrankreich: Heather Graham filmt „White Lotus“ ©APA/AFP/VALERIE MACON

Eigentlich waren auch Wien und Salzburg für die vierte Season gut im Rennen, aber das scheint nach Medienberichten an fehlenden Standortförderungsrichtlinien der Regierung gescheitert zu sein, womit man sich um einen ordentlichen Tourismus-Boost gebracht hat. Stattdessen freuen sich jetzt Monaco & Co über die Dreharbeiten. In Cannes (die Handlung soll während der Filmfestspiele stattfinden) wird im berühmten Hotel Martinez gefilmt, in Saint-Tropez im Château de la Messardière, ein historisches Schloss-Schmuckstück, umgeben von Weinbergen. „Es geht um Ruhm, darum, wer die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht, und wer die Begleitperson ist und wie das eine Beziehung prägen kann“, so Mike White zum „W Magazine“. „Manche Menschen geben sich mit der Liebe ihres Lebenspartners zufrieden, andere brauchen die Liebe von Fremden und eine größere Aufmerksamkeit.“ Serienstart ist nächstes Jahr, es spielen Heather Graham, Steve Coogan und Vincent Cassel. Schönen Urlaub!

Zeit für Action: Sophie Turner als Lara Croft in der neuen "Tomb Raider"-Serie ©Jay Maidment/Prime/JAY MAIDMENT/Prime

Lara Croft sorgt für Action Tanktop, Hotpants und die Knarre stets griffbereit: So kennt man Lara Croft, erfunden als Heldin der erfolgreichen Videospielreihe. Archäologin, Abenteurerin, Aristokratin – und Sexsymbol. Im Kino wurde sie schon von Angelina Jolie und Alicia Vikander verkörpert, jetzt schlüpft Sophie Turner, die als Sansa Stark in „Game of Thrones“ brillierte, in die ikonische Rolle. „Tomb Raider“ wird seit Jänner für Amazon Prime in Großbritannien gedreht, etwa in Berkshire und London. Im März musste ob einer Rückenverletzung von Turner kurz unterbrochen werden, seit April wird wieder gefilmt. Besetzt sind auch „Alien“-Legende Sigourney Weaver als Bösewicht und Jason Isaacs („White Lotus“), das Drehbuch geschrieben hat Phoebe Waller-Bridge, was ein gutes Zeichen ist: Die Schöpferin (und Heldin) der Serie „Fleabag“ wird dieser Lara Croft sicher viele sarkastische Dialoge in den Mund legen. Liebe, Grusel und Sci-Fi Was Erfolg hat, wird fortgesetzt: Die nächste Staffel von „Bridgerton“ für 2027 ist in Produktion, laut Gerüchten sorgt eine lesbische Liebe für erhitzte Herzen. Die Dreharbeiten für „Wednesday“ mit Jenna Ortega sind gestartet, zu rechnen ist mit den neuen Folgen des Teenager-Grusels im Sommer nächstes Jahr.

Dystopisch: „Blade Runner 2099“ mit Michelle Yeoh (im Bild: Film mit Ryan Gosling) ©mauritius images / Alamy Stock Photos / THA/Alamy Stock Photos / THA/mauritius images