Von „Harry Potter“ bis „White Lotus“: Was aktuell gedreht wird
Die populärste Serie der jüngsten Zeit geht an die Côte d’Azur, Sophie Turner wird Lara Croft - und mehr.
Diesem Vergleich wird der kleine Dominic McLaughlin standhalten müssen: Kann er dem Harry Potter aus den Millionensellern von J. K. Rowling gerecht werden? Und auch: Ist er so süß wie Daniel Radcliffe in den acht Kinofilmen? Alle magischen sieben Bücher der Reihe werden seit vergangenem Sommer als Serie neu verfilmt, zu Weihnachten soll der Bub mit der Blitznarbe dann das Publikum verzaubern: sieben Staffeln, zu jedem Roman eine, sind geplant, den Anfang macht „Harry Potter und der Stein der Weisen“, umgesetzt wird alles von HBO. Die Making-of-Doku „Finding Harry – Die Kunst hinter der Magie“ durfte die Fans schon neugierig machen.
„Ein außergewöhnliches Phänomen“, sagt John Lithgow, der Dumbledore spielen wird, über die Geschichten, „wir können all das zeigen, was im Hintergrund vor sich geht“, und aus dem Set-Design heißt es: „Wir wollen eine Welt erschaffen, die jenseits dessen ist, was die Zuschauer kennen.“ Wenn das nicht zauberhaft klingt.
"White Lotus" in Cannes
Die Serie ist eines von mehreren internationalen Großprojekten, die gerade in Produktion sind. Die Zeichen stehen dabei vor allem auf die Neuverwertung bewährter Stoffe sowie auf die Fortsetzung bereits erfolgreicher Franchises. Was uns an die schöne Côte d’Azur bringt: Hier wird seit April die neue Staffel von „White Lotus“ gedreht. Um die Serie von Mike White ist ein regelrechter Hype entstanden, sie ist die beliebteste der jüngeren Vergangenheit; in jeder Staffel wird eine andere Gruppe illustrer Gäste in einem Luxusresort unter die Lupe genommen, satirisch treffsicher wie auch düster-spannend. Schauplätze bislang waren Hawaii, Sizilien und Thailand.
Eigentlich waren auch Wien und Salzburg für die vierte Season gut im Rennen, aber das scheint nach Medienberichten an fehlenden Standortförderungsrichtlinien der Regierung gescheitert zu sein, womit man sich um einen ordentlichen Tourismus-Boost gebracht hat. Stattdessen freuen sich jetzt Monaco & Co über die Dreharbeiten. In Cannes (die Handlung soll während der Filmfestspiele stattfinden) wird im berühmten Hotel Martinez gefilmt, in Saint-Tropez im Château de la Messardière, ein historisches Schloss-Schmuckstück, umgeben von Weinbergen.
„Es geht um Ruhm, darum, wer die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zieht, und wer die Begleitperson ist und wie das eine Beziehung prägen kann“, so Mike White zum „W Magazine“. „Manche Menschen geben sich mit der Liebe ihres Lebenspartners zufrieden, andere brauchen die Liebe von Fremden und eine größere Aufmerksamkeit.“ Serienstart ist nächstes Jahr, es spielen Heather Graham, Steve Coogan und Vincent Cassel. Schönen Urlaub!
Lara Croft sorgt für Action
Tanktop, Hotpants und die Knarre stets griffbereit: So kennt man Lara Croft, erfunden als Heldin der erfolgreichen Videospielreihe. Archäologin, Abenteurerin, Aristokratin – und Sexsymbol. Im Kino wurde sie schon von Angelina Jolie und Alicia Vikander verkörpert, jetzt schlüpft Sophie Turner, die als Sansa Stark in „Game of Thrones“ brillierte, in die ikonische Rolle. „Tomb Raider“ wird seit Jänner für Amazon Prime in Großbritannien gedreht, etwa in Berkshire und London. Im März musste ob einer Rückenverletzung von Turner kurz unterbrochen werden, seit April wird wieder gefilmt. Besetzt sind auch „Alien“-Legende Sigourney Weaver als Bösewicht und Jason Isaacs („White Lotus“), das Drehbuch geschrieben hat Phoebe Waller-Bridge, was ein gutes Zeichen ist: Die Schöpferin (und Heldin) der Serie „Fleabag“ wird dieser Lara Croft sicher viele sarkastische Dialoge in den Mund legen.
Liebe, Grusel und Sci-Fi
Was Erfolg hat, wird fortgesetzt: Die nächste Staffel von „Bridgerton“ für 2027 ist in Produktion, laut Gerüchten sorgt eine lesbische Liebe für erhitzte Herzen. Die Dreharbeiten für „Wednesday“ mit Jenna Ortega sind gestartet, zu rechnen ist mit den neuen Folgen des Teenager-Grusels im Sommer nächstes Jahr.
In der Schlussproduktion befindet sich die vierte Staffel über den Pariser Meisterdieb Arsène „Lupin“ mit Omar Sy, die diesen Herbst starten soll. Die zweite Season von „Dune: Prophecy“ wurde Ende März in Ungarn, Jordanien und Spanien zu Ende gefilmt und befindet sich in der Postproduktion. Abgeschlossen sind die Arbeiten an „Blade Runner 2099“ für Amazon Prime und mit Michelle Yeoh und Hunter Schafer als Replikanten, eine Fortsetzung der zwei Kinofilme mit Harrison Ford und Ryan Gosling.
Und dann ist da noch „Squid Game: America“ – ein Spin-off mit neuen Figuren und Spielen. Der Dreh soll bald starten, und die Ingredienzen sind vielversprechend: Kultregisseur David Fincher („Fight Club“) soll Regie führen. Und Cate Blanchett, die im Finale von Staffel 2 einen Auftritt hatte, wird wohl mit von der Partie sein. Eines ist bei all dem Serien-Feuerwerken jedenfalls klar: Lange Binge-Abende sind vorprogrammiert.
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