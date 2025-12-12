Weihnachten fällt heuer auf den 17. Dezember. Zumindest für alle Fans von Jonathan Nolans zum Schreien komischen, brutalen, und durch und durch unterhaltsamen Dystopie-Serie Fallout, wenn endlich die zweite Staffel zu sehen sein wird. Und für die Fans des Spiels ebenso, denn selten wie selten sind auch die "original" Gamer-Fans mit dieser Verfilmung zufrieden. Was kommt sonst noch auf uns zu? Eine so berührende wie mitreißende Doku über die tanzenden Kids aus Uganda, die via YouTube die Welt eroberten, und jede Menge Star-Power in der gelungenen Weihnachtskomödie Oh. What. Fun., Spannung aus Spanien, furchteinflößende Action aus Frankreich und mit Botschaften von Anderswo ein absolut verzauberndes Stück Streaming-Geschichte. Und ja, Brad Pitt gibt Gas ...

"Oh. What. Fun." Aktuell abrufbar, Amazon Prime, Comedy, Spielfilm, 108 Min.: Jedes Jahr setzt Claire alles daran, um Weihnachten magisch zu machen. Aber ihre Familie bemerkt es kaum. Bis sie plötzlich verschwindet ... Mit Michelle Pfeiffer, Denis Leary, Eva Longoria und der großartigen Chloë Grace Moretz (The Peripheral).

"Fallout Season 2" Ab 17. Dezember, Amazon Prime, Dystopie/SciFi, 2. Staffel, 8 Folgen: Jonathan Nolans praktisch perfekte Serie zum Videospiel-Hit bringt die eventuell gar nicht mehr so naive Lucy - doch, sie ist noch naiv genug! - und ihren verstrahlten Begleiter nach „New Vegas“. Absurdeste Bösewichte, radioaktive Kakerlaken, Zombie-Elvises und furchteinflößende "Deathclaws" inklusive. Wird ein Spaß!

"Stadt der Schatten" Aktuell abrufbar, Netflix, Thriller, 1. Staffel, 6 Folgen: Barcelona. An der Fassade von Gaudís Casa Milà wird eine verbrannte Leiche gefunden. Die Ermittlungen führen in eine zunehmend düstere Schattenwelt. Mit Verónica Echegui (Fortitude, Trust).

"Pax Massilia" Aktuell abrufbar, Netflix, Crime/Thriller, 2. Staffel, 6 Folgen: Die knallharte erste Staffel über den Crime-Hotspot Marseille war ein Überraschungserfolg – nun geht’s weiter mit der Spezialeinheit. Unorthodoxe Methoden, sehr viel Action.

"Masaka Kids" Aktuell abrufbar, Netflix, Dokumentarfilm, ca. 50 Min.: Zwischen Krieg, Hungersnot und Waisenhaus: Die herzerwärmende - und mitreißende - Story hinter den Kindern aus Uganda, deren Tanz-Videos zur Internet-Sensation auf YouTube wurden.

"Botschaften von Anderswo" Aktuell abrufbar, Netflix, Drama/Comedy, Miniserie, 10 Folgen: Ein desillusionierter, perspektivloser Durchschnitts-Amerikaner stolpert über ein Reality-Game in eine Welt voller Rätsel. Und findet plötzlich einen Sinn. Skurril. Magisch. Gut. Mit Jason Segel, André 3000, Sally Field.

"F1 The Movie" Aktuell abrufbar, Apple TV, Drama/Action, Spielfilm, 156 Min.: Ein ehemaliger F1-Fahrer steigt erneut in den Boliden und kämpft in einer hyperrealistischen Renninszenierung um ein letztes Comeback. Mit Brad Pitt, Javier Bardem, produziert von Jerry Bruckheimer.

"Kasaba – Die Kleinstadt" Aktuell abrufbar, Netflix, Drama/Thriller, Miniserie, 8 Folgen: No Country for old Men auf anatolisch. Und zwar richtig gut! In einer abgelegenen türkischen Kleinstadt finden zwei entfremdete Brüder und ein Freund plötzlich vier Taschen voller Geld. Sie beschließen, das Geld zu behalten. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt.

"Das Unglück" Aktuell abrufbar, Netflix, Thriller/Drama, 2. Staffel, 10 Folgen: Ein Jahr nachdem vier mexikanische Familien durch einen tragischen Vorfall zutiefst erschüttert wurden (Staffel 1), müssen sie sich entscheiden: Wollen sie Rache – oder sind sie bereit zur Vergebung? Intensiv.

NOS4A2 Aktuell abrufbar, Netflix, Horror, 2 Staffeln, 20 Folgen: Re-Release der AMC-Serie (2019). Ein Seelenvampir hat es auf Kinder abgesehen – nur eine junge Frau kann ihn stoppen. Die Musik stammt übrigens von Mike „Faith No More“ Patton.