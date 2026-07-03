Die größte Hitze ist vorbei, wir gehens fernsehtechnisch ein bissl ruhiger an - weil wir uns ja nicht mehr im abgedunkelten Zimmer verschanzen müssen. Trotzdem kommen natürlich auch diese Woche ein paar Leckerbissen auf uns zu - so man den richtigen Streaminganbieter abonniert hat. Die dritte Staffel von Silo etwa oder Larry Davids, von Michelle und Barack Obama produzierter, Nervöser Blick auf die amerikanische Geschichte (Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, beide auf Apple TV). Aber auch im Mainstream gibt's mit einem neuen Spielfilm um Enola Holmes charmante Old School-Unterhaltung und mit Unhinged ein neues Format, das zwischen Spiel und Film angesiedelt ist. Spannend, ob das klappt!

„Silo“ Apple TV+, Sci-Fi, Staffel 3, 10 Folgen: Juliette Nichols setzt die Suche nach der Wahrheit über die Bunker fort, neue Enthüllungen erschüttern die Ordnung der dystopischen Welt. Nach den Romanen von Hugh Howey. Mit Rebecca Ferguson.

„Enola Holmes“ Netflix, Abenteuer, Spielfilm, 105 Min.: Die kleine Schwester von Sherlock gerät wieder in einen Fall voller Rätsel, Verschwörungen und überraschender Wendungen. Familienfreundlicher Krimispaß mit Millie Bobby Brown und Henry Cavill.

„Ein nervöser Blick auf die amerikanische Geschichte“ Apple TV+, Satire, Miniserie, 7 Folgen: Larry David („Seinfeld“) nimmt gemeinsam mit Barack und Michelle Obama die Geschichte der Vereinigten Staaten aufs Korn. Satirische Sketche treffen auf historische Ereignisse und prominente Gastauftritte.

„Driver’s Ed“ Amazon Prime, Coming-of-Age/Komödie, Spielfilm, 100 Min.: Eine Gruppe Teenager stiehlt ein Fahrschulauto und begibt sich auf einen chaotischen Roadtrip, um eine verlorene Liebe zurückzugewinnen. Lockeres Sommerabenteuer von Bobby Farrelly. Mit Alyssa Milano.

„Resident Alien“ Netflix, Science-Fiction/Comedy, Staffel 3, 8 Folgen: Der außerirdische Harry Vanderspeigle versucht weiterhin, unerkannt unter Menschen zu leben – was durch seine zunehmend komplizierten Beziehungen nicht einfacher wird. Schwarzhumorige Kultserie mit Alan Tudyk.

„22 Bahnen“ Netflix, Drama, Spielfilm, 97 Min.: Die junge Tilda versucht, ihre kleine Schwester und ihre psychisch kranke Mutter zusammenzuhalten, während sie selbst von einem anderen Leben träumt. Preisgekrönte Verfilmung des Bestsellers von Caroline Wahl. Mit Luna Wedler.

„Human Vapor“ Netflix, Sci-Fi/Thriller, Miniserie, 8 Folgen: Ein Mann entdeckt, dass er sich in Dampf verwandeln kann. Seine Fähigkeit macht ihn zum Objekt staatlicher Verfolgung und öffentlicher Faszination. Neuinterpretation des japanischen Sci-Fi-Klassikers.

„Watson“ Sky/WOW, Drama/Mystery, Staffel 2, 20 Folgen: Dr. John Watson löst nach Sherlock Holmes' Tod weiterhin rätselhafte Fälle, während ihn die Schatten seiner Vergangenheit verfolgen. Krimiserie mit modernem Holmes-Twist. Mit Morris Chestnut.