Schon klar, in dieser Woche gibt es drei eindeutige Straßenfeger: House of the Dragon Staffel III, die finale fünfte Staffel von The Bear - und natürlich unsere liebsten außerirdischen Blaulinge in Avatar - Fire and Ash. Aber wir wollen darüber einen vieldiskutierten Film nicht vergessen, der letztes Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere hatte und aktuell auf Netflix zu sehen ist: In the Hand of Dante kombiniert das mittelalterliche Italien des Dichters mit zeitgenössischer Sinnsuche - und richtig krassen Gewaltszenen im Gangster-Milieu von New York. Ungewöhnlich und faszinierend, von einem Spezialisten für ungewöhnliche Filme: Julian Schnabel. Mit Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, John Malkovich, Al Pacino, Jason Momoa, Franco Nero - und Regie-Legende Martin Scorsese, der den Film auch produziert hat. Der Streifen liegt bei Rotten Tomatoes zwar nur bei 39 Prozent positiven Bewertungen - aber das ist manchmal durchaus eine Auszeichnung.

„House of the Dragon“ HBO/Sky, Fantasy-Drama, Staffel 3, 8 Folgen: Der Bürgerkrieg innerhalb des Hauses Targaryen eskaliert weiter. Während Schwarze und Grüne um den Eisernen Thron kämpfen, droht Westeros endgültig im Feuer der Drachen zu versinken.

„The Bear“ Disney+, Drama, Staffel 5 (Finale), 8 Folgen: Spitzenkoch Carmy kämpft ein letztes Mal darum, sein Restaurant an die Spitze zu führen. Die preisgekrönte Serie verbindet Küchenstress, Familienkonflikte und Selbstfindung – mit Jeremy Allen White.

„Avatar – Fire and Ash“ Disney+, Science-Fiction, Spielfilm, 192 Min.: Jake Sully und Neytiri treffen ein neues Na'vi-Volk, dessen Weltbild düsterer ist als alles, was sie bisher kennengelernt haben. Der dritte Teil von Avatar ist erneut ein visuell überwältigendes Spektakel.

„In the Hand of Dante“ Netflix, Thriller/Drama, Spielfilm, 153 Min.: Ein Gelehrter findet ein Manuskript von Dantes „Göttlicher Komödie“ und gerät in die Welt der Mafia. Parallel erzählt der Film aus dem Leben von Dante Alighieri im 14. Jahrhundert. Mit Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa.

„Wild Cherry“ Paramount+, Drama, Staffel 1, 6 Folgen: Das Leben zweier Familien gerät aus den Fugen, als ein Skandal an einer Eliteschule dunkle Geheimnisse ans Licht bringt. BBC-Serie über soziale Fassaden, Macht und öffentliche Demütigung. Mit Eve Best, Carmen Ejogo und Nicôle Lecky.